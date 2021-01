Procuror din Craiova, acuzat ca a furat bani si bunuri aflate sub sechestru. Magistratul este judecat pentru doua infractiuni grave

Procurorii din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Cristea Adrian Flavius, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova.Acesta este acuzat de abuz in serviciu si sustragerea sau distrugerea de inscrisuri."Inculpatul, in calitate de procuror de caz la DIICOT - ST Craiova, cu ocazia instrumentarii unui numar de 7 dosare si-ar fi indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu prevazute de Codul de procedura penala, prin aceasta cauzand o paguba persoanelor din patrimoniul carora au fost ridicate sume de bani si bijuterii, precum si o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale acestor persoane si ale DIICOT, pentru a obtine pentru sine un folos necuvenit, constand in sumele si obiectele de podoaba care nu s-au mai regasit ca mijloace materiale de proba, bunuri ori sume asupra carora s-ar fi aplicat masuri asiguratorii in contextul urmaririi penale efectuate si in insusirea unui inel depus ca mijloc de proba de catre un martor", a transmis, joi, Parchetul General.Sursa citata a mai precizat ca inculpatul ar fi sustras si distrus o fila a unui proces verbal de perchezitie domiciliara, in care se precizeaza ca in camera persoanei cercetate a fost gasita suma de 2.700 lei, iar asupra acesteia suma de 1.600 euro, sume de bani care s-au ridicat in vederea cercetarilor.CITESTE SI: