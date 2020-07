Un an de la plecarea Sorinei din tara: "Fetita asta frumoasa si desteapta va saluta si va spune ca va mai veni in Romania atunci cand institutiile statului vor proteja victimele, nu calaii"

Iata postarea avocatei Diana Ramona Gavra:

Plecarea de Argo

Reamintim ca pe 14 iulie, Inalta Curte a constatat ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, cunoscuta ca Sectia Speciala, i-a incalcat dreptul la libera circulatie Sorinei Sacarin, fata din Baia de Arama adoptata de o familie din SUA, in momentul in care i-a luat pasaportul.Pasaportul micutei Sorina a fost retinut, in vara anului 2019, de de procurorul Mihaiela Iorga- Moraru de la Sectia Speciala, in cadrul anchetei care verifica modul in care s-a facut adoptia in acest caz.In vara anului 2019 s-a implicat in acest caz si actualul prim adjunct al procurorui general, Bogdan Licu , care a incercat sa blocheze iesirea din tara a micutei.Bogdan Licu a deschis in vara anului 2019 trei procese pe rolul instantelor din Romania, prin care a incercat sa revizuiasca decizia definitiva de adoptie a micutei Sorina si sa blocheze iesirea acesteia din tara, fara niciun temei legal si nicio fundamentare.De altfel, judecatorii au respins, pe rand, solicitarile acestuia si au criticat dur demersurile facute in instanta "In urma cu fix un an fetita asta frumoasa parasea Romania intr-o evadare precum in filmulFetita asta, pe care n-a vrut-o nimeni timp de 8 ani in tara in care s-a nascut, a plecat punandu-ne in fata o oglinda a societatii noastre in care procurorii fac cariera pe spinarea unui biet copilas orfan, in care institutiile statului abuzeaza copii in timp ce infractorii adevarati umbla liberi prin lume, in care patroni de presa cu agende ascunse organizeaza lejer campanii de kompromat, in care indivizi conditionati pavlovian de ce li se livreaza la televizor urasc visceral dusmanul indicat, in care mame isterizate, dar care niciuna n-ar fi luat-o acasa, s-au napustit asupra singurei mame care o dorea.Va place sau nu, asta s-a intamplat. De ce s-a intamplat asta? Pentru ca o larga majoritate s-a indentificat cu abuzatorii si a aplaudat.Fetita asta a plecat, dar a demonstrat ce n-au reusit multi- ca marea Sectie de Investigare a Infractiunilor din Justitie este o institutie abuziva. Procurorul abuziv n-a fost Maria Piturca, ci Mihaiela Moraru-Iorga, deocamdata, lista va continua.Fetita asta frumoasa si desteapta va saluta si va spune ca va mai veni in Romania atunci cand institutiile statului vor proteja victimele, nu calaii."Fix in urma cu un an, duminica, pe 21 iulie 2019, ora 05:00 A.M, sotii Ramona si Gabriel Sacarin, insotit de Sorina, intrau pe a eroportul Henri Coanda Otopeni, pentru a se imbarca in cursa Turkish Airlines catre Istanbul de unde urmau sa continue calatoria spre New York.Cand ajung la politistul de frontiera si acesta le citeste numele, sunt scosi din rand si dusi intr-o zona speciala pentru ceea ce parea un control amanuntit, dar avea sa se dovedeasca o incercare de le fi interzisa parasirea tarii.Cand a intrat in zona speciala dedicata "suspectilor", Gabriel Sacarin vede pe ecranul unui computer o foaie A4 pe care scrie ca din ordinul procurorului general Sorina Sacarin nu poate parasi tara. Gabriel Sacarin nu reuseste sa vada detaliile si nu ii sunt aratate desi este reprezentantul legal al copilului.Ordinul nu putea fi, desigur, unul procedural, avand in vedere ca interzicerea parasarii tarii este o masura preventiva, parte dintr-un control judiciar care nu poate fi impus decat printr-o ordonanta care sa fie comunicata celor in cauza si care sa poata fi atacata in instanta.De la ora 05:00 pana la 06:45 politistilor de frontiera le sunt prezentate toate hotararile judecatoresti care confirma adoptia, care resping revizuirea, precum si hotararea care a respins cererea de ordonanta presedintiala care trebuia sa blocheze plecarea din tara a Sorinei. Politia de frontiera admite ca actele copilului sunt in regula, ca nu exista temei sa fie retinuta in tara si i se permite sa treaca granita, abia dupa ce avionul plecase de aproape o ora.Se intoarce doar Gabriel Sacarin care cumpara bilete pentru primul avion la singurul ghiseu deschis la ora aceea - Tarom , cu destinatia Frankfurt. Bilete foarte scumpe fiind luate in ultima clipa. Dupa cum biletele Turkish catre SUA sunt pierdute.Pana la urma familia coboara cu bine la Frankfurt pentru a se urca peste cateva ore in avionul Lufthansa catre SUA unde a ajuns putin dupa miezul noptii (ora Romaniei).