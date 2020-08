Un grup de procurori generali din SUA cere guvernului american sa reduca pretul principalului medicament folosit in tratarea COVID-19

Coalitia formata din peste 30 de procurori generali ai statelor a cerut guvernului sa actioneze sau sa permita statelor sa faca acest lucru, afirmand intr-o scrisoare adresata agentiilor de sanatate din SUA ca Gilead "nu a stabilit un pret rezonabil" pentru Remdesivir."Gilead nu ar trebui sa profite de pandemie si ar trebui sa fie presata sa faca mai mult pentru a ajuta mai multi oameni", se arata in scrisoare.Producatorul de medicamente percepe majoritatii pacientilor din SUA 3.120 dolari pe seria de tratament sau 520 dolari pentru un flacon de remdesivir.Medicamentul este unul dintre doar doua medicamente care au demonstrat in studii clinice oficiale capacitatea de a ajuta pacientii cu COVID-19 spitalizati.Remdesivir a primit autorizatie de utilizare de urgenta in Statele Unite si aprobare in alte tari, dupa ce a redus perioada de spitalizare a pacientilor inclusi intr-un studiu clinic de amploare efectuat in SUA.In scrisoare, coalitia, condusa de procurorul general al statului Louisiana, Jeff Landry, si de procurorul general din California, Xavier Becerra, a cerut guvernului federal sa-si exercite drepturile in temeiul Legii Bayh-Dole si sa acorde licenta pentru fabricarea remesivir de catre producatorii terti, pentru extinderea productiei.Scrisoarea este adresata sefilor Departamentului pentru Sanatare si Servicii Umane din SUA, Institutului National de Sanatate si Administratiei pentru Alimente si Medicamente.Gilead si agentiile de sanatate nu au raspuns imediat solicitarilor de comentarii.Guvernul Statelor Unite, care a oferit sprijin financiar pentru dezvoltarea medicamentului, a semnat in iunie un acord cu Gilead pentru peste 500.000 de serii de tratamente, cantitatea reprezentand cea mai mare parte a productiei companiei pana in septembrie.Gilead a acceptat sa trimita aproape intreaga oferta de remdesivir catre Statele Unite intre iulie si septembrie, potrivit Departamentului pentru Sanatare si Servicii Umane. Agentia si statele gestioneaza alocarea medicamentului la spitalele din SUA in perioada respectiva.Guvernul anuntat ca va primi in jur de 94.000 de serii de tratamente in iulie, 175.000 in august si alte 233.000 in septembrie.Cu toate acestea, medicamentul este deficitar in Statele Unite, iar angajatii si directorii de spitale se plang ca medicamentul este greu de obtinut.Gilead s-a asociat cu producatori de medicamente generice din India si Pakistan, intre care Cipla si Hetero Labs, pentru a produce si furniza remdesivir in 127 de tari in curs de dezvoltare.