Vloggerul Colo, cercetat sub control judiciar: Tanarul are interdictia sa a mai posta videoclipuri pe retelele de socializare

Pe timpul cat se afla sub control judiciar, tanarul este obligat sa respecte interdictia de a nu desfasura activitatea in exercitarea careia ar fi savarsit fapta -"Inculpatul va fi pus de indata in libertate, dupa efectuarea formalitatilor necesare," anunta Parchetul Judecatoriei Sectorului 2, intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.Anchetatorii prezinta si in ce consta acuzatia oficiala adusa lui Colo.," acuza procurorii.Vloggerul Alexandru Balan, alias Colo, a fost retinut marti seara pentru 24 de ore pentru instigare la violenta , dupa mai multe ore de audieri la Sectia 9 din Capitala. Asta dupa ce intr-un clip de pe canalul sau de Youtube a afirmat ca unele fete merita "sa le dai cu palmele, sa le tii cu capul de pereti, sa le pui piciorul pe fata".