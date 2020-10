Vulnerabilitati majore ale anchetei in dosarul in care Vlad Cosma a fost achitat pentru instigare la evaziune

Potrivit sursei citate, premergator analizarii activitatii infractionale retinute in sarcina fiecarui inculpat, tribunalul a apreciat ca se impune a se releva parcursul dosarului de urmarire penala pana la data sesizarii judecatorului de camera preliminara, in vederea stabilirii fiabilitatii probelor administrate, a valorii probante a acestora si a celor care pot servi la pronuntarea unei hotarari judecatoresti legitime.Astfel, instanta arata ca acest dosar a fost rezultat dupa disjungerea cauzei din dosarul cunoscut in spatiul public drept "dosarul Pavaleanu" si a trecut succesiv prin declinari si disjungeri pana la reinregistrarea acestuia pe rolul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti cu numarul 427/P/2014."Aceste mijloace de proba au fost administrate de procurori diferiti, cel din urma dispunand trimiterea in judecata a inculpatilor dupa readministrarea mijloacelor de proba constand in declaratii suspecti/inculpati si martori administrate anterior, dar si a altora pe care le-a apreciat concludente si utile solutionarii cauzei, procedand inclusiv la incetarea masurilor de protectie dispuse prin ordonanta nr.189/P/2014 fata de XX (inculpat) si XXX (martor) carora li se acordase calitatea de martori amenintati si care fusesera audiati sub pseudonimele XX si XX", se precizeaza in motivare.Instanta arata ca ceilalti doi procurori care au instrumentat dosarul de urmarire penala anterior reinregistrarii acestuia pe rolul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au probleme cu legea.CITESTE SI:Astfel, unul dintre ei a fost trimis in judecata prin rechizitoriul nr.2170/P/2019 al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie din cadrul Parchetului pentru comiterea cu intentie directa, in calitate de procuror de caz in dosarul 189/P/2014 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, a infractiunilor cercetare abuziva, influentarea declaratiilor martorilor, participatie improprie la inducerea in eroare a organelor judiciare sub modalitatea instigarii in forma continuata.Procurorul la care face referire instanta este Mircea Negulescu."Cel de-al doilea (XXX) a fost condamnat prin sentinta penala nr.314/22.05.2018 a Inaltei Curti de Casatie Justitie, definitiva prin respingerea apelurilor, la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de luare de mita (...), constand in aceea ca, in calitate de procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de urmarire penala si criminalistica, a pretins in cursul lunii decembrie 2016, in mod indirect, prin intermediul inculpatului XX, suma de 260.000 euro de la martorul denuntator XXX, cercetat pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani in dosarul nr.426/P/2014 aflat in instrumentarea magistratului procuror, cu scopul adoptarii unei solutii favorabile martorului denuntator", mentioneaza sursa citata.In acest caz este vorba despre procurorul Catalin Ceort, dosarul fiind instrumentat la DNA Ploiesti dupa un denunt facut de Vlad Cosma."Se observa, asadar, ca prin maniera in care au fost administrate mijloacele de proba de catre cei doi procurori amintiti in precedent a fost compromis caracterul echitabil al procedurii derulate impotriva inculpatilor, concluzia judecatorului fiind existenta unor vulnerabilitati majore ale anchetei penale ce poate fi verosimil considerata a nu se fi desfasurat in conditii de legalitate pana la momentul preluarii dosarului de catre procurorul semnatar al rechizitoriului. Practic, indoiala legitima a nerespectarii unei proceduri judiciare echitabile in privinta strangerii probelor de vinovatie aflate in dosarul de urmarire penala si neexcluse pe parcursul procesului penal, chiar daca in cuprinsul rechizitoriului nu s-a facut referire la ele ca regasindu-se printre cele ce sustin acuzatiile, permite instantei sa constate ca obiectivitatea probelor stranse de catre cei doi procurori a fost vulnerabilizata de activitatea pretins infractionala de care este in mod verosimil si legitim suspectat procurorul XX/ pentru care este condamnat procurorul XXX, fiind afectata intr-o maniera esentiala prezumtia indeplinirii cu buna-credinta a activitatii de urmarire penala", se arata in motivarea Tribunalului Prahova.In acest context, acuzatiile aduse inculpatilor din dosar au fost analizate de instanta prin raportare la mijloace de proba asupra carora nu planeaza suspiciuni.Fostul deputat Vlad Cosma a fost achitat de Tribunalul Prahova sub aspectul savarsirii infractiunilor de instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare a banilor in forma continuata intr-un dosar privind sponsorizarea ilegala a campaniei electorale pentru alegerile locale din 2012, decizia nefiind definitiva.In acelasi dosar au fost achitati oamenii de afaceri Petrica Usurelu, pentru evaziune fiscala, delapidare in forma continuata si spalare a banilor in forma continuata, si Razvan Alexe, pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare a banilor in forma continuata.Cei trei inculpati au fost trimisi in judecata in iunie 2017 de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti."La inceputul anului 2012, in perioada premergatoare alegerilor locale ce urmau sa aiba loc in vara anului 2012, inculpatul Cosma Vlad Alexandru, la acea data presedinte al Organizatiei de Tineret a PSD Prahova, l-a determinat pe inculpatul Usurelu Petrica Lucian, administrator al SC Allinso Business Park SRL, in scopul disimularii sponsorizarii ilegale a campaniei electorale, sa inregistreze in contabilitatea societatii factura fictiva nr. 243/10.03.2012 emisa de SC Alex Design SRL, in valoare totala de 1.086.240 lei, cauzandu-se un prejudiciu bugetului consolidat al statului in valoare de 210.240 lei, reprezentand TVA. Factura fiscala mentionata, impreuna cu alte documente justificative, au fost puse la dispozitia inculpatului Usurelu Petrica Lucian de catre inculpatul Alexe Razvan", preciza PCA intr-un comunicat transmis la acel moment.Conform documentului, Petrica Usurelu, cunoscand ca banii provin din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, a dispus, in datele de 10.04.2012 si 11.04.2012, efectuarea platii in conturile societatii comerciale de tip fantoma Alex Design SRL a sumei de 1.086.240 lei.