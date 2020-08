Doi ani de la protestul Diasporei: Mihai Sora scrie despre "10 august - acest punct dureros al democratiei noastre"

"Am vrut initial sa scriu despre vulnerabilitatea oamenilor si a institutiilor, despre cum poti detecta si impiedica la timp manevrele totalitare, tentativele de a sectiona pe viu tot ceea ce iriga organismul unei societati, incepand cu libertatea de a protesta si ideea insasi de dreptate;Am revazut, apoi, cateva inregistrari si fotografii de atunci: invariabil, daca ai fost acolo si ai trait acel moment, iti rascolesc si amintirile, si senzatiile de care sunt legate aceste amintiri. In dupa-amiaza aceea, metroul nu a mai oprit (din ordinul cui?) in Piata Victoriei; am coborat, asadar, la Aviatorilor si, venind pe jos, odata cu valurile de oameni care se indreptau spre Girafa, ne-a rasarit in cale acest om de zapada ," mai scrie Mihai Sora.Luni se implinesc doi ani de la protestul Diasporei, care a avut loc la 10 august 2018, in Piata Victoriei.Tot astazi, Curtea de Apel Bucuresti dezbate cererea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva sefilor Jandarmeriei in Dosarul 10 August, partial clasat de DIICOT.