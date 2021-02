Dosarul 10 august: Judecatorii desfiinteaza o decizie de clasare in cazul fostului viceprimar Badulescu. Ancheta vizeaza ridicarea unei rulote din Piata Victoriei

Povestea cazului

"Desfiinteaza solutiile de clasare cuprinse in ordonanta mentionata si trimite cauza la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti in vederea completarii urmaririi penale.In baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Definitiva," este minuta instantei. Politisti locali si jandarmii au descins in noaptea de sambata spre duminica, 12 august 2018, dupa ce presa a plecat, in Piata Victoriei si au luat scena improvizata si rulota aduse de protestatari. Printre cei care s-au ocupat de aducerea rulotei s-a numarat si Mihai Dide, liderul ONG-ului "Evolutie in institutie.""Tabara amplasata ilegal in Piata Victoriei de catre Dide Cristian a fost inlaturata, ca urmare a faptului ca aceasta incalca prevederile legii 50 art. 3 lit. g.", preciza atunci viceprimarul Badulescu.Pe de alta parte, protestatarii din Piata Victoriei acuzau Primaria Capitalei de furt si anuntau ca vor depune plangere penala.De asemenea, o protestatara care sustinea ca a fost agresata de jandarmi atat fizic, cat si verbal, anunta ca va depune plangere contra Jandarmeriei. Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu ( PSD ) preciza pe 12 august 2018: "Asa cum ati putut observa in cadrul emisiunii de joi (), l-am somat public sa-si inlature organizatia de tip camping din Piata Victoriei, iar ulterior am decis sa formulam si o plangere penala.S-a emis o dispozitie prin care s-a transmis politiei locale desfiintarea taberei. Procedura prin care s-a ridicat tabara care contravenea legii 50, respectiv somatia, notificarea etc. Ulterior s-a intocmit si procesul verbal, domnul Dide are cunostinta de toate procedurile".Mihai Dide a facut plangere impotriva lui Badulescu pentru de abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals.Concret, acesta s-a plans ca rulota si autoutilitara parcate in Piata Victoriei au fost ridicate abuziv prin dispozitia viceprimarului Badulescu. Asta in pofida faptului ca dispozitia de delegare a lui Badulescu nu putea fi semnata la data de 11 august 2018 de Primarul Municipiului Bucuresti Gabriela Firea , intrucat aceasta nu s-ar fi aflat in tara, iar Dispozitia a fost emisa cu trimitere la referatul nr. 5415/11.08.2018 care nu ar exista.Inregistrat initial la Parchetul General, dosarul a fost declinat la Parchetul Curtii de Apel Bucuresti. Procurorii au clasat ancheta Mihai Dide s-a plans judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti ca procurorii nu au facut o ancheta completa, nu au fost audiati Aurelian Badulescu si Gabriela Firea si nu a facut verificari din evidentele Primariei pentru a constata daca referatul nr. 5415/11.08.2018 al Directiei Management Resurse Umane a fost intocmit sau nu."Prin urmare, se impune admiterea prezentei plangeri, desfiintarea Ordonantei din data de 14.07.2020 pronuntata in dosarul nr. 173/P/2020, de clasare a cauzei, si a Ordonantei nr. 166/II-2/2020 de mentinere a solutiei procurorului de caz, si reluarea cercetarii penale impotriva numitului Badulescu Aurelian, exercitandu-si activitatea in calitate de viceprimar la Primaria Municipiului Bucuresti, in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 5, si tragerea acestuia la raspundere penala pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu prevazuta de art. 297 alin. 1 Cod penal, fals intelectual si uz de fals prevazute de art. 321 si art. 323 Cod penal," arata Mihai Dide, in actele de la Curtea de Apel Bucuresti.