Prima decizie definitiva in dosarul 10 august: Inchisoare cu executare pentru agresorii jandarmeritei, condamnari cu suspendare pentru alti cinci huligani

Interzis la proteste

"Furtul pistolului"

Alte cinci persoane au primit condamnari cu suspendarea executarii pedepsei. Trei dintre huligani - Gabriel-Laurentiu Ilie, Ionut-Liviu Cojoaca si Claudiu-Mihai Dobre - au fost obligati sa ii plateasca Stefaniei Nistor daune morale de 10.000 de euro. Femeia ceruse de zece ori mai mult, 100.000 de euro.Concret, Curtea de Apel Bucuresti a mentinut pedepsele date de Judecatoria Sectorului 1 in acest caz. Doar in cazul a doi dintre cei inculpati, Ionut-Liviu Cojoaca si Daniel Dumitru, au inlocuit suspendarea executarii pedepsei cu executarea in penitenciar., unul dintre agresorii jandarmilor, trebuie sa execute 2 (doi) ani si 9 (noua) luni de inchisoare , cel care a furat pistolul, trebuie sa execute 2 (doi) ani si 8 (opt) luni de inchisoare.Huliganii nu mai au voie sa participe pentru cinci ani la proteste, la adunari publice sociale, culturale sau sportive.Instanta a mai dispus ca inculpatii condamnati cu suspendarea executarii pedepsei sa presteze munca in folosul comunitatii in cadrul Administratiei Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6, in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, la Administratia Cimitirelor sau Crematoriilor Umane sau in cadrul Fundatiei pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare sau la Arhiepiscopia Bucurestilor.Violentele din 10 august 2018 din Piata Victoriei s-au soldat cu sute de plangeri penale la parchete, facute atat de protestatari, cat si de jandarmi . Doua dintre anchete s-au finalizat rapid si au ajuns pe masa judecatorilor. S-au dat si primele sentinte, cele mai multe cu suspendare.Dosarul "Furtului pistolului", in care unul dintre protestatari a furat arma din dotare jandarmeritei Stefania Nistor, a fost primul caz care a ajuns in instanta , pe 29 noiembrie 2018. Un numar de 7 persoane sunt judecate in acest dosar instrumentat de Parchetul Capitalei.Cinci persoane au fost judecate pentru ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice: Laurentiu Gabriel Ilie, Claudiu Florentin Tanase, Tudor Alexandru Sutoiu, Ionut Liviu Cojoaca si Claudiu Mihai Dobre. Este vorba de barbatii care apar pe inregistrarile video lovindu-i pe jandarmii Stefania Nistor si Cristian Felega.In acelasi dosar, Daniel Dumitru, tanarul care a furat pistolul Stefaniei Nistor, a fost judecat pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma si tulburarea ordinii si linistii publice. Amicul lui Daniel Dumitru, Mihail Gabriel Cristoloveanu, care a tras cu pistolul furat pe un camp, a fost judecat pentru uz de arma fara drept.