Cateva mii de contestatari ai majoritatii PSD-ALDE au iesit din nou in strada, luni, incepand cu ora 19:00, pentru a patra zi consecutiv. Protestele au avut loc atat in Bucuresti, cat si in alte orase ale tarii.

Cei de la Coruptia Ucide, organizatorii manifestatiei, au facut si un program al evenimentului, intitulat "30 de minute #PentruRomania".

Numarul manifestantilor a fost insa mult mai scazut. Ca si ieri, protestul din Piata Victoriei a fost unul pasnic. De data aceasta insa, manifestantii nu au mai plecat in mars prin Capitala.

Ziua de azi a fost marcata de prezenta la Palatul Victoria a premierului Dancila, care nu a iesit insa public. In schimb, presedintele Iohannis i-a incurajat pe protestatari sa continue sa se exprime in strada si a cerut ambelor tabere sa nu recurga la violente.

Ziare.com a transmis principalele momente in format LIVE text:

23:00 - Conform News.ro, in fata guvernului mai sunt cateva zeci de protestatari. Jandarmeria Bucuresti a anuntat ca a ridicat in aceasta seara din Piata Victoriei un barbat imbracat in costum popular care ar fi avut asupra lui mai multe obiecte periculoase si ar fi participat la violentele de vineri seara.

El a fost dus la sectia de politie, unde jandarmii i-au intocmit actele de sesizare pentru infractiunea de port sau folosire fara drept de obiecte periculoase, informeaza News.ro.

22:40 - Unul dintre protestatari ii indeamna printr-o portavoce pe cei prezenti sa se duca sa depuna plangere daca au avut de suferit din cauza jandarmilor, la protestul de vineri. Discursul sau este primit cu aplauze.

22:30 - In Piata Victoriei inca se protesteaza, transmite corespondentul Ziare.com. Mai multe drapele au fost prinse simbolic (foto), in semn de solidaritate intre romanii din diaspora si cei din tara.

22:00 - Este ora exacta. S-au aprins din nou luminile telefoanelor mobile. Se sufla in vuvuzele si se scandeaza impotriva PSD si a Guvernului.

21:50 - In Piata Victoriei protestatarii huiduie, sufla in vuvuzele si scandeaza.

"Nu mi-e frica, nu mi-e frica de jandarmi!" striga unul dintre manifestanti.

"Nici mie!", raspunde altul.

Se cer "Anticipate!".

21:40 - Pe retelele de socializare este distribuita filmarea unui moment inedit: Politistii il obliga pe un sofer protestatar sa dea tricolorul jos de pe masina pentru ca ... depaseste gabaritul. "Asa am primit ordin", spune unul dintre politisti.

21:20 - In Piata Victoriei sunt acum circa 3.000 de oameni care cer demisia lui Liviu Dragnea si a Guvernului sau.

21:15 - Multe dintre mesaje transmise in fata Guvernului ii sunt special dedicate premierului Viorica Dancila, care a revenit astazi din concediu. Se cere insistent demisia guvernului PSD-ALDE.

21:00 - Ca de fiecare data, in Piata Victoriei s-au aprins luminile la telefoanele mobile. Se scandeaza insistent "Hotii!", "Demisia!" si "PSD, ciuma rosie!".

20:38 - In Piata Victoriei sunt acum circa 2.000 de persoane, estimeaza jurnalistii aflati acolo. Se scandeaza "Hai, romani, hai cu toti, sa scapam tara de hoti!". Este fluturat un steag urias al Uniunii Europene.

20:30 - Pe retelele de socializare internautii care au fost gazati de jandarmi la proteste isi exprima ingrijorarea cu privire la posibilele efecte pe termen mediu si lung asupra sanatatii lor. "Nu numai medicii ci toti cei expusi la acele gaze trebuie sa stie la ce substante au fost expusi!", scrie medicul Elena Copaciu, fost secretar de stat.

20:21 - Mesajele transmise de presedintele Klaus Iohannis in aceasta seara atat protestatarilor, cat si autoritatilor statului, dar si partidelor politice au parut multora prea putin, comparativ cu asteptarile avute de la seful statului. Intrebat ce ar fi putut face mai mult Klaus Iohannis, profesorul Ioan Stanomir a declarat la Digi24: "Cred ca o discutie la nivelul CSAT ar fi fost de natura sa clarifice niste aspecte".

20:12 - Tudor Chirila ii indeamna pe romani sa nu renunte si sa iasa la proteste in continuare. "Ar trebui sa continuam sa fim in piata. Altmineri la urmatorul miting mare va fi mai rau. Romania a ajuns in situatia in care hotii ii bat pe cei de la care fura", spune indragitul artist.

20:10 - Si la Oradea s-a iesit azi din nou in strada.

20:00 - Protestatarii au inceput sa se stranga in Piata Victoriei. La aceasta ora sunt circa 400 de manifestanti. Ei sunt pasnici, multi stau pe asfalt pentru a le arata jandarmilor ca nu sunt violenti. Se cere din nou demisia Guvernului.

Un protestatar spune ca a venit din Italia, in vacanta, dar isi dedica o saptamana protestului. "Prin furt, prin minciuna, lor le este bine. Lor, familiilor si celor apropiat lor, toti mananca din aceeasi farfurie mizerabila, in detrimentul romanilor. Din afara se vad diferentele. E o coruptie ce nu se mai poate suporta", spune el.

Programul protestului de azi

"20:55 - 21:00 - 5 minute de liniste. Putem folosi acest timp si ca sa recitim imnul in timpul asta, se aude mult mai bine cand multe persoane stiu mai multe strofe.: )

21:00 - 21:05 - Imnul Romaniei + luminite

21:05 - 21:25 - Ne asezam in grupuri alaturi de familie, prieteni sau persoane pe care tocmai le-am cunoscut acum si avem in acelasi timp conversatii constructive pentru Romania", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.

Peste 100.000 de mii de romanii nemultumiti de guvernarea PSD-ALDE au iesit vineri in strada. Protestul a fost initiat de cei plecati in strainatate, carora li s-au alaturat romani din toata tara.

Filmul zilei in care, in Romania, s-a incercat uciderea libertatii

Insa oamenii nici nu au apucat sa se adune bine in Piata Victoriei din Capitala, spre care multi au strabatut mii de kilometri din toate colturile lumii, ca manifestatia deja a inceput sa degenereze. Daca majoritatea covarsitoare protesta pasnic, au existat insa cateva zeci de huligani care au aruncat cu diverse obiecte inspre jandarmi.

In loc sa izoleze acesti instigatori, jandarmii au folosit toate dotarile: canistre si grenade cu gaze lacrimogene, sprayuri cu piper, chiar si tunuri cu apa si pistoale de semnalizare. Ba chiar dupa lasarea serii jandarmii calare, insotiti de caini, au intrat printre oameni. Caii s-au speriat si s-au ridicat in doua picioare, putand fi raniti oameni.

Protestele au continuat si sambata seara, cand zeci de mii de romani au iesit din nou in strada, in tara si in strainatate, pentru a cere demisia Guvernului Dancila. Spre deosebire de seara de vineri, manifestatiile de sambata nu au fost marcate de violente.

Peste 10.000 de oameni s-au strans in Piata Victoriei si duminica si cel putin tot atatia in marile orase din tara.

Oamenii au protestat pasnic, au cantat, au dansat, si-au aprins luminile telefoanelor, ca in fiecare seara si le-au ridicat cat de sus au putut, scandand celebra lozinca anti-PSD intr-un glas.

