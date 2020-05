Ziare.

com

Sunt concluziile unui sondaj IRES realizat in aceasta perioada si care ne arata, de fapt, care este ierarhia noastra de valori.Exercitiul drepturilor si libertatilor presupune sau ar trebui sa presupuna o doza mare de rational si responsabilitate. Esti un om liber, cu deplina responsabilitate pentru viata ta, ceea ce inseamna nu numai ca nu accepti ca cineva sa te dirijeze, dar mai ales nu ai nevoie ca cineva sa o faca.Ai nevoie doar de informatii corecte, de recomandari pertinente pentru ca, liber fiind, sa stii sa ai grija de tine.Pare ca romanii nu isi doresc asa ceva. Pare ca sentimentul de siguranta nu vine din informatia corecta, ci din constrangere. Stie altul ce e mai bine pentru noi, nu trebuie sa gandim, nu trebuie sa ne purtam singuri de girja. Care altul? Imens paradox! Statul in care, conform aceluiasi sondaj IRES , peste 60% nu au incredere si despre care jumatate cred ca a ascuns informatii esentiale in aceasta criza.In paranteza fie zis, o parte dintre cei care acum nu au nicio problema sa se dea pe mana tatucului erau primii care multumeau CCR ca a inlaturat cizma binomului si tineau cu dintii la libertatea de a cumpara cartele pre-pay anonime.In schimb, singura cale de a obtine singuranta neinfectarii, adica vaccinul, este respinsa de peste jumatate, 6 din 10. De ce? Pentru ca, asa cum spuneam, nu informatie stiintifica, nu solutii stiintifice vrem.Ele ne tintesc si ne solicita intelectul. E mult mai usor sa imbratisezi conspiratia care iti tinteste frica, emotia, fara vreo nevoie de a intelege sau a verifica.Deci avem o majoritate a populatiei gata ca sub presiunea pericolului sa-si abandoneze drepturile si libertatile unui actor in care nu are incredere, dar se teme sa recurga la singura metoda stiintifica de inlaturare a acelui pericol.E trist, dar nu e surprinzator. Este o situatie care se reflecta in voturile oamenilor, in asteptarile pe care ei le au de la liderii lor.Evident ca anumite restrangeri sunt uneori necesare, asa cum s-a intamplat in starea de urgenta. Dar intr-o tara cu democratie metabolizata, orice asemenea restrangere trebuie sa fie extrem de clara si rationala.La noi, foarte putina lume a protestat fata de faptul ca interdictiile au inceput cu circulatia pe timp de noapte. De ce? Era virusul mai agresiv noaptea? La noi, lumea a plans ca amenzile au fost declarate neconstitutionale, dar pe foarte putina lume a deranjat ca aveam contraventii extrem de vag definite, lasate practic la latitudinea politistului, astfel incat mai orice putea deveni o asemenea contraventie.Asa cum am vazut ca oamenii care au stat in Piata Victoriei la multe proteste anti-PSD si projustitie, oameni care au acuzat pe buna dreptate represiunea de pe 10 august, au reprosat Politiei si Jandarmeriei ca nu i-au luat pe sus pe protestatarii din weekend-ul trecut.Nu am nicio simpatie nici pentru persoanele care au fost la aceste proteste, cu atat mai putin pentru aberatiile sustinute de ei. Dar nu despre asta e vorba. Este vorba despre dreptul lor, egal cu al celor din iarna lui 2017, de a fi acolo si de a manifesta impotriva Guvernului.Este vorba despre un principiu, acela al dreptului de a nu fi de acord si de a spune asta. Si cum in weekend-ul trecut nu exista nicio interdictie in vigoare, ei nu au incalcat cu nicio litera de lege mai mult decat a fost incalcat la protestele #rezist. De ce sa fie ridicati sau imprastiati?Asa cum eu nu inteleg din actuala HG privind starea de alerta interdictia protestului. De ce, spre exemplu, sunt permise slujbele religioase in aer liber, cozile la supermarket sau la spitale, asa cum a fost miercuri la Fundeni , si nu sunt acceptabile in aceleasi conditii protestele anti-guvernamentale?Nu discut aici care guvern anume, pe ce teme anume, ci ideea de protest la adresa Puterii. Dupa cum am vazut, proteste au loc in multe tari europene , in SUA, sunt firesti, sunt un semn de sanatate a democratiei.Poti sa impui reguli, ca la slujbele de la biserici, dar a le interzice e un precedent periculos, pe care nu e nicio mirare ca PSD l-a acceptat fara obiectii.Niciun popor nu va avea mai multa democratie decat merita si nu va fi tratat cu mai mult respect decat merita.