Academia Romana protesteaza impotriva demiterii directorului Institutului de Fizica Nucleara de la Magurele

Intr-un protest adresat ministrului Educatiei, Monica Anisie , Biroul Prezidiului Academiei Romane sustine ca a luat act cu "profunda dezamagire" de decizia de revocare a lui Nicolae Zamfir din functia de director general al institutului, decizie pe care o considera "nejustificata"."Cariera stiintifica, prestigiul si rezultatele academicianului Zamfir in conducerea IFIN-HH si a proiectului ELI-NP sunt de notorietate la nivel national si international. In virtutea colaborarii dintre Academia Romana si Ministerul Educatiei si Cercetarii, ne-am fi asteptat la un dialog, inainte de luarea unei asemenea grave decizii. Academia Romana a dezavuat deja, prin punct de vedere facut public in data de 21 mai 2020, actiunile concertate de discreditare a Romaniei, a Centrului ELI-NP si a atras atentia, la acel moment, asupra evidentei existentei unor interese obscure, al caror scop se situeaza in afara intereselor cercetarii stiintifice romanesti si ale Romaniei. Membrii Academiei Romane considera ca proiectul ELI-NP este reprezentativ pentru plasarea Romaniei pe harta tarilor puternice in domeniul cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice", transmite sursa citata.In opinia Academiei Romane, demiterea lui Nicolae Zamfir ameninta sa blocheze evolutia ascendenta a cercetarii stiintifice romanesti la nivel mondial si pune in pericol finalizarea proiectului ELI-NP."Actul si maniera demiterii de catre Ministrul Educatiei si Cercetarii a directorului general al Institutului care implementeaza Proiectul ELI-NP sunt de neinteles. In plus, ele au conotatii mai largi, reprezentand o amenintare reala de blocare a evolutiei clar ascendente a cercetarii stiintifice romanesti la nivel mondial. Proiectul ELI-NP inseamna investitii in tehnologii de varf, unice in lume si deja puse in functiune, inseamna atragerea de specialisti de cea mai inalta calificare din intreaga lume, valorificarea inteligentei romanesti la cel mai inalt nivel si, nu in ultimul rand, readucerea in Romania a tinerilor plecati tocmai din cauza lipsei infrastructurii performante de cercetare. Demiterea conducerii Institutului in momentul cand ELI-NP incepe sa fie operational pune in pericol finalizarea proiectului, avand grave consecinte financiare si afectand imaginea Romaniei. In aceeasi masura, gestul nejustificat al acestei demiteri ilustreaza, din pacate, incapacitatea factorilor decizionali de a actiona coerent si predictibil si de a arata lumii ca Romania are potentialul si capacitatea de a fi partener cu drepturi egale in cel putin un domeniu de referinta la nivel mondial: cercetarea stiintifica", mai spune Academia Romana.Biroul Prezidiului Academiei Romane considera ca este de datoria celui mai inalt for de stiinta si cultura al tarii sa dezaprobe public astfel de practici si sa atraga atentia asupra pericolului ca o administratie neconsolidata in plan strategic sa contribuie la distrugerea domeniului deschis de ELI-NP.De asemenea, Academia Romana trage un semnal de alarma catre Guvern, cerandu-i sa se implice in stoparea unor astfel de actiuni "contrare" intereselor tarii noastre.