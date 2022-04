Aici se moare! Mesajul cu care 2.000 de protestatari vor sa darame "Zidul Mortii" (Foto)

Peste 2.200 de persoane au anuntat pe Facebook ca vor lua parte, vineri seara, la un amplu protest pe DN 17, in judetul Suceava, acolo unde mai multe persoane au murit dupa ce s-au izbit intr-un pilon de pod nesemnalizat corespunzator.

Supranumit si "Zidul Mortii", piciorul de pod de beton a curmat patru vieti in doua accidente produse aici. Astfel, oamenii s-au mobilizat si au creat o pagina de Facebook si un eveniment de protest in cadrul caruia va fi promovat mesajul "Aici se moare". Oamenii se vor intalni in parcarea unui supermarket, dupa care vor marsalui pe drumul national.

Pentru a sensibiliza oamenii, organizatorii mitingului au postat si niste fotografii in care mai multi protestatari apar tinand un banner imens pe care sta scris cu negru mesajul transmis autoritatilor carora le solicita demolarea zidului, dar si niste cruci negre.

"Cati oameni trebuie sa mai moara pentru a lua atitudine? Incepand cu orele 20:00 vom fi cat mai multi in semn de respect si solidaritate pentru cei ce au murit pana acum nu pentru 'neadaptarea vitezei la conditiile de drum', ci pentru ca este singurul zid trantit efectiv in mijlocul unui drum european. Ia atitudine!", se arata in mesajul prin care oamenii sunt indemnati sa protesteze pentru demolarea zidului.

Nemultumirea oamenilor a capatat proportii dupa ce, vinerea trecuta, un tanar de 21 de ani a murit din cauza ca masina sa s-a izbit frontal de pilonul lasat in mijlocul DN 17 (E 576) si pe care nu a apucat sa il vada la timp. Un urma cu mai bine de un an, un copil si doi adulti au fost pur si simplu striviti in cabina unui camion cu lemne care s-a izbit de acelasi "Zid al mortii".

Foto: Facebook/Protest la zidul mortii

I.S.

