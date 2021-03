Peste 200 de amenzi aplicate la protestele fata de masurile anti-pandemie. Pentru ce au fost sanctionati manifestantii

Peste 200 de amenzi

Cati bucuresteni au fost amendati dupa ce au participat la protest

"Jandarmeria Romana a asigurat masurile de ordine si siguranta a participantilor la protestele ce au avut loc ieri, in 24 de localitati.Permanent, pe timpul desfasurarii acestor manifestatii, echipele de dialog ale Jandarmeriei au adus la cunostinta participantilor prevederile legale in vigoare, precum si consecintele legale ale nerespectarii acestora", a transmis Jandarmeria Romana intr-un comunicat de presa.Jandarmii au precizat ca la nicio manifestatie, nu au fost inregistrate incidente de natura sa tulbure ordinea publica."Pana la acest moment, au fost aplicate organizatorilor si participantilor 219 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 99.000 de lei, in principal, pentru nedeclararea manifestatiilor, desfasurarea acestora in intervalul de timp in care normele legale prevad restrictionarea circulatiei si permit deplasarea in afara locuintei pentru motive strict reglementate, precum si pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara.In 7 dintre cele 24 de localitati in care au avut loc manifestatii publice, s-a depasit numarul maxim de participanti prevazut de lege, respectiv 100 de persoane", a mai transmis Jandarmeria Romana."Facem precizarea ca, pe timpul starii de alerta, numarul maxim permis pentru participarea la adunari publice declarate este de 100 de persoane, cu respectarea tuturor masurilor de siguranta sanitara", mai arata sursa citataJandarmeria Romana va asigura in continuare conditiile de siguranta pentru exercitarea dreptului constitutional la libera exprimare si va urmari permanent respectarea de catre participanti a prevederilor legale.Jandarmeria Capitalei a transmis ca a aplicat, pana in prezent, 29 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 14.000 de lei, pentru protestele de duminica Astfel, 26 de sanctiuni contraventionale conform Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru nerespectarea interdictiei de a parasi locuinta in intervalele orare in care deplasarea a fost restransa pe timpul starii de alerta, in valoare totala de 13.000 lei.De asemenea, 3 sanctiuni contraventionale conform Legii nr. 55/2020, pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara de catre participanti, in valoare totala de 1.000 de lei.Jandarmeria a transmis ca se continua continua vizionarea imaginilor operative, pentru identificarea si sanctionarea altor persoane care au incalcat legea.