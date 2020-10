Angajatii DGASPC Bacau anunta actiuni de protest, reclamand neplata salariilor, numarul mare de infectari in randul personalului Directiei si situatia financiara a institutiei

Angajatii DGASPC Bacau anunta ca, luni, marti si miercuri, vor organiza mitinguri in Piata Tricolorului din municipiul Bacau, in fata sediilor Prefecturii si Consiliului Judetean, pentru a atrage autoritatilor atentia asupta "situatiei critice" in care se afla Directia.Angajatii, reprezentati de Sindicatul Salariatilor din Asistenta Sociala Bacau (SSAS Bacau) - afiliat la Federatia PUBLISIND, declanseaza actiuni de protest care vor continua pana la blocarea totala a activitatii, in cazul in care revendicarile nu sunt solutionate."1.745 de angajati nu si-au primit salariile, iar contributiile sociale nu au fost platite catre stat, pentru lunile august si septembrie 2020. Aproximativ 720 de angajati din totalul de 1.745 (40% din personal) au fost infectati cu COVID-19 si nu au primit stimulentul pentru risc prevazut de OUG 43/2020, spre deosebire de alte judete care au pus in plata acest drept. In situatia neplatii salariilor, daca angajatii vor refuza sa se mai prezinte la serviciu si sa munceasca fortat, ne intrebam cine ii va ingriji pe cei 833 de adulti si 1.084 de copii din cele 22 de centre", transmit salariatii, printr-un comunicat dat publicitatii vineri de Blocul National Sindical, confederatie la care sindicatul celor din institutia bacauana este afiliat.Dupa mitingurile programate in primele zile ale saptamanii viitoare, intre orele 10:00 si 12:00, la Bacau, actiuni la care va participa numarul maxim permis de prevederile legale referitoare la starea de alerta, salariatii anunta ca vor participa la actiuni similare care vor avea loc incepand de joi, 22 octombrie, la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Finantelor Publice si Guvern.Salariatii DGASPC Bacau acuza Guvernul ca nu acorda importanta problemelor institutiei."Guvernul Romaniei a dispus cu lejeritate sechestrarea in centre a personalului din asistenta sociala timp de cate doua saptamani urmate de alte doua saptamani in izolare la domiciliu. Nu a interesat pe nimeni in ce conditii au fost cazati salariatii sau cum au reusit sa isi gestioneze propriile probleme familiale, economice sau de sanatate in perioadele respective, ori cati dintre ei s-au infectat la serviciu. Niciunul dintre noi nu s-a asteptat sa primeasca laude. Ne-am facut serviciul cu responsabilitate si am acceptat toate restrictiile intelegand perfect prioritatea prevenirii raspandirii virusului. Superficialitatea cu care guvernantii trateaza o institutie publica este insa inacceptabila!", se arata in documentul citat.In ceea ce priveste Consiliului Judetean Bacau, institutie care are in subordine directa DGASPC, sindicalistii sustin ca oficialii CJ au anuntat ca au facut toate demersurile necesare pentru achitarea drepturilor salariale, "insa nici Ministerul Finantelor Publice si nici Ministerul Muncii si Protectiei Sociale nu au raspuns solicitarilor, iar fondurile necesare nu au fost virate"."Este inadmisibil ca angajatii dintr-o institutie publica, care isi desfasoara activitatea in conditii de risc ridicat de infectare cu COVID-19, sa munceasca fortat, devenind pagube colaterale sau mai bine zis electorale, in luptele dintre partide!", mai reclama sindicalistii.Salariatii DGASPC Bacau atrag atentia si asupra situatiei precare din punct de vedere material cu care se confrunta institutia si centrele sociale pe care aceasta le gestioneaza."Pe langa lipsa fondurilor pentru plata salariilor, in plina pandemie cu noul coronavirus , DGASPC Bacau ajunge in deficit bugetar fiind in imposibilitate de a plati utilitati, medicamente, parafarmaceutice si produse igienico-sanitare", mentioneaza comunicatul dat publicitatii vineri.