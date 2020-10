Cum s-a transformat Biserica Ortodoxa in principalul opozant al restrictiilor generate de pandemie: "E un lucru arhicunoscut ca exista doua factiuni in interior"

Guvernul nu a reusit sa atraga cooperarea Bisericii

Autoritatile ar trebui sa comunice mai mult

Pelerinajul de Sfantul Dumitru din Bucuresti nu va mai avea loc

Protest anti-masti in Piata Universitatii

Presiunile Mitropoliei Moldova pentru desfasurarea pelerinajului Sf. Parascheeve

Potrivit sociologilor, una dintre consecinte este alimentarea protestelor negationistilor cu persoane pentru care valorile crestine sunt fundamentale. Ludovic Orban a anuntat luni, 12 octombrie, ca pelerinajul de Sf. Dumitru din Capitala, programat peste doua saptamani, nu va mai avea loc atragandu-si astfel criticile reprezentantilor Bisericii Ortodoxe Romane.Anuntul premierului vine in contextul in care in weekendul trecut sute de credinciosi au protestat fata de noile restrictii impuse in contextul pandemiei noului coronavirus . Dupa episodul pelerinajului de Sf. Parascheeva, unde liderii BOR au parut initial a sustine restrictiile impuse pentru ca apoi voci importante din Biserica sa critice aceste masuri, sociologii sustin ca asistem la o scindare a randul bisericii la nivel de mesaj public si o asociere a unora din vocile institutiei cu curentele conspirationiste, ce neaga pericolul reprezentat de acest virus."Observam ca exista niste ezitari. Si la Paste, intr-o prima faza, reprezentantii Bisericii Ortodoxe au spus ca renunta la orice fel de manifestari cu public care ar putea implica un numar mare de persoane si dupa aceea au revenit. Acum s-a intamplat cam la fel. In prima faza, BOR a lasat sa se inteleaga ca renunta la pelerinajul de la Iasi si ca va fi doar o liturghie, dupa care au inceput sa protesteze. In general, se pare ca protestele cu substrat religios s-au unit cu protestele negationistilor, ale celor care neaga pericolul epidemiei, si care refuza sa poarte masca. Este o miscare foarte periculoasa, mai ales in momentul actual cand cifrele pe care le observam sunt alarmante", este de parere sociologul Mircea Kivu.Sociologul Gelu Duminica este de parere ca in acest moment nu exista o solitaritate necesara intre autoritati si Biserica Ortodoxa, subliniind faptul ca in ultimii ani conducerea BOR nu a reusit sa tina pasul cu provocarile cu care se confrunta societatea noastra."Este cel putin clar ca Guvernul nu a reusit sa-si atraga sprijinul Bisericii in eforturile de control al acestei pandemii. Si este clar ca in momentul de fata exista o diferenta de opinie intre liderii civici, liderii politici si liderii religiosi. Lucru ce nu conduce catre o solidaritate necesara in acest moment. Din pacate Biserica nu reuseste sa tina pasul cu provocarile societatii romanesti. Nu e prima data cand ni se demonstreaza asta. Am avut multe elemente in ultimii doi-trei ani, de la Colectiv incoace, in care ni s-a aratat ca, din pacate, Biserica Ortodoxa Romana, sub actuala conducere, nu reuseste sa se adapteze vremurilor. Din ce motiv nu stiu, poate ca este o lupta intre conservatorism si modernism, de asteptat intr-o astfel de situatie, poate este o scindare in randul clericilor BOR, insa ceea ce este evident in momentul de fata este ca exista aceasta dihonie intre laic si religios", a declarat acesta.In opinia acestuia exista un argument clar religios pentru respectarea masurilor de protectie, un argument ignorat de catre liderii bisericii ce se opun acestor restrictii."Cred ca religiosul nu intelege foarte bine momentul si nu intelege ca Hristos, in bunatatea sa si intelepciunea sa, ne-a invatat ce trebuie sa facem in astfel de momente si va pot da un citat din Corinteni (6,19-20): "Nu stiti ca trupul vostru este Templul Duhului Sfant, care locuieste in voi, si pe care L-ati primit de la Dumnezeu? Si ca voi nu sunteti ai vostri? (....) Proslaviti dar pe Dumnezeu in trupul si in duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu". Avem grija si de duh dar si de trup. Asa ca, in momentul de fata, purtarea mastii pentru mine nu inseamna decat punerea in aplicare a ceea ce Dumnezeu ne-a invatat. Sa avem grija de trup pentru ca trupul nu este nici el al nostru. Este dat doar in grija. Sunt doar un crestin ortodox practicant, nu in invatat in ale Bibliei, insa pentru mine grija pentru trup inseamna inclusiv grija fata de Dumnezeu", este de parere sociologul Gelu Duminica.In opinia sociologului Barbu Mateescu, desi Biserica Ortodoxa nu este o organizatie stricta, de tip militar, unde sa nu fie permisa diferenta de opinii, ar fi arhicunoscuta scindarea ce exista intre actuala conducere a BOR si o linie mai conservatoare, ce exista cu precadere in Moldova."Biserica Ortodoxa Romana, din punct de vedere al organizarii oficiale de facto, nu este o entitate piramidala, in care ceea ce se spune de catre Patriarh de exemplu trebuie in mod automat acceptat de absolut toti preotii din toate parohiile. Exista foarte multa autonomie, structura are o maleabilitate, o flexibilitate - exprimarea unor opinii diferite, evident ca in orice structura nu este un lucru incurajat, dar nu este nici ilegal sau interzis. Deci nu vorbim despre o organizatie de tip militar unde totul trebuie respectat pe linie verticala, pe linie de ierarhie.Altfel, e un lucru arhicunoscut ca exista doua factiuni in interiorul Bisericii Ortodoxe, una ecumenica grupata in jurul patriarhului, mai deschisa la colaborare cu entitati din afara bisericii, si una mai conservatoare, din toate punctele de vedere, concentrata in special in Moldova - evident ca nu toti preotii si toate figurile notabile din Moldova apartin acestui grup. Daca urmarim ce a declarat Patriarhul si ce a declarat Teofan, practic pe orice subiect din ultimii patru, cinci ani cand au comunicat amandoi s-au dat cap in cap. Este arhicunoscut, e deja evident si acum nu avem decat reluarea unei discutii pe care am avut-o si de Pasti, cand a fost exact aceeasi dezbatere asupra unei mize foarte importanta pentru Biserica, cea simbolica, a ritualului", este de parere sociologul Barbu Mateescu.Totusi, in opinia comentatorilor politici ar fi trebuit sa existe mai multa comunicare din partea autoritatilor statului, mai multa deschidere pentru solutii de compromis. In opinia sociologului Vladimir Ionas, in locul interzicerii pelerinajului la moastele Sfintei Parascheeva, statul si biserica ar fi putut organiza transportul acestor moaste din parohiile din tara."Pentru multi dintre oamenii care merg la Iasi la pelerinaj, acest lucru reprezinta un suport psihologic urias, pe care nicio altfel de terapie nu o poate oferi. Asta trebuia sa inteleaga autoritatile si oamenii care in general ii iau in deradere pe cei care stau acolo. Statul ar fi trebuit sa pregateasca aceasta decizie impreuna cu BOR, sa comunice pe subiect si din pacate ne-am obisnuit sa vedem decizii ale autoritatilor de astazi pe maine, nimeni nu-si asuma niciodata vreo vina si astfel de reactii sunt o consecinta normala. Vedem atatea proteste si vociferari impotriva celei mai simple dintre restrictii si anume obligativitatea purtarii mastii. Autoritatile stiu sa puna piciorul in prag, dar nu sa comunice, sa ajunga la cea mai buna solutie. Daca s-ar fi apucat sa discute cu cei din Biserica de acum o luna ar fi putut gasi solutii mult mai bune, ar fi putut duce acele moaste in toate parohiile din tara cu sprijinul statului", este de parere sociologul Vladimir Ionas."Aproape ca ne-am invatat cu deficientele de comunicare din partea autoritatilor. Faptul ca anunti pur si simplu o interdictie fara sa o pregatesti, eventual prin discutii cu partea cealalta, cand pur si simplu spui am hotarat, fara sa explici clar de ce ai hotarat, sa explici care sunt pericolele, este un factor care favorizeaza reactiile adverse de tipul protestelor pe care le-am vazut", a declarat si Mircea Kivu.Premierul Ludovic Orban a anuntat luni, 12 octombrie, ca pelerinajul de Sfantul Dumitru din Bucuresti nu va putea avea loc din cauza riscului mare de imbolnavire reprezentat de situatiile in care un numar ridicat de credinciosi se deplaseaza in tara."Sunt om credincios, care respect biserica, care intotdeauna am fost alaturi de proiectele bisericilor, in general. Pe de alta parte, riscul este foarte mare, pentru ca sa ne gandim la urmatorul aspect: foarte multi din credinciosii care participa la aceste sarbatori religioase, la aceste pelerinaje, sunt oameni in varsta care sunt expusi unor riscuri foarte mari. Stiti cum functioneaza: in parohii se organizeaza deplasari cu autocarul, cu microbuzul, in niste conditii pe care nu putem sa le controlam. Riscul de raspandire exista atata timp cat se fac deplasari care dureaza ore intregi. Dupa aceea, este foarte greu de asigurat conditiile de distantare fizica si de protejare a sanatatii persoanelor, plus ca sunt anumite lucruri care se desfasoara si care pot pune in pericol viata credinciosilor. Eu sunt convins ca si in Biserica Ortodoxa exista intelegere pentru aceasta decizie a noastra si ii rog pe credinciosi sa inteleaga ca nu am facut-o decat pentru a proteja sanatatea", a explicat premierul. Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane a transmis ca lipsa dialogului interinstitutional si a cooptarii unor experti in domenii conexe ale zonei politicului si sanatatii publice denunta "un excesiv superior dispret fata de realitatea sociala imediata"."Lipsa dialogului interinstitutional, a cooptarii in reflectia asupra deciziilor cu impact public major referitoare la suspendarea, fie si temporara, a unor libertati fundamentale, precum libertatea religioasa, a unor experti in domenii conjunctural conexe ale zonei politicului si sanatatii publice, denunta un excesiv superior dispret fata de realitatea sociala imediata. (...) Aroganta, autarhismul decizional si solipsismul moral nu au onorat si nu vor onora niciodata pe nimeni. Pelerinajul organizat riguros, in conditii exceptionale de respectare a unor reguli aplicate drastic si a caror incalcare (acum imaginara) poate fi sanctionata oricand de autoritati, este nu doar una dintre expresiile profunde ale libertatii religioase responsabile, ci, in actualul context, si o forma benefica de incredere si de respect fata de majoritatea oamenilor cuminti si credinciosi ai acestei tari", considera Banescu.Peste 200 de persoane au protestat sambata, 10 octombrie, in Piata Universitatii fata de restrictiile impuse de autoritati. Fara masti, fara distantare fizica si incalcand regula adunarilor publice in conditiile starii de alerta, manifestantii si-au exprimat nemultumirea fata de masurile luate de autoritati, denuntand in special purtarea mastii. Manifestantii au cerut sa se renunte la masurile impuse de Guvern si au scandat "Libertate", "Rusine, rusine sa va fie" si "Copiii nostri nu-s cobaii vostri".Cu o zi inainte, Patriarhul Daniel a reactionat in urma deciziei autoritatilor de a interzice accesul pelerinilor din afara Iasului la sarbatoarea Sfintei Parascheva, spunand ca este o masura "disproportionata, discriminatorie si luata fara consultarea cu BOR"."Masurile restrictive ce se impun ca absolut necesare trebuie sa aiba un solid temei legal, sa fie justificate in mod transparent, argumentat si nediscriminatoriu. Arhiepiscopia Iasilor, in calitatea sa de organizator al acestui pelerinaj, s-a pregatit intens si foarte temeinic pentru intampinarea pelerinilor din acest an, tinand cont de toate masurile sanitare aflate in vigoare. Aceasta pregatire temeinica si o stransa cooperare cu autoritatile locale erau o garantie ca pelerinajul de la Iasi sau apropiatul pelerinaj de la Bucuresti, prilejuit de sarbatoarea Sfantului Dimitrie cel Nou, constituie, in acelasi timp, un exercitiu de protejare responsabila a sanatatii si o manifestare a libertatii religioase a unui popor eminamente religios", se arata in mesajul patriarhului.Reamintim ca, in ceea ce priveste pelerinajul de Sfanta Parascheva, Mitropolia Moldovei a promovat intens actiunile dedicate sarbatorii, singura concesie facuta fiind aceea de a nu mai scoate racla cu sfintele moaste in fata Catedralei Mitropolitane. Chiar cand sute de pelerini erau deja in Iasi si asteptau la cozi, Mitropolia a anuntat in 7 octombrie ca sarbatoarea nu se va mai organiza in perioada 8-15 octombrie, ci se va limita la savarsirea Sfintei Liturghii din data de 14 octombrie, ziua de praznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva.Anuntul din 7 octombrie a fost insa invalidat o zi mai tarziu: Mitropolia Moldovei si Bucovinei a trimis o adresa oficiala membrilor Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, in care cere anularea restrictiilor pentru organizarea pelerinajelor si propune ca masura de siguranta sanitara montarea unui panou din plexiglas deasupra raclei cu moaste, care sa fie dezinfectat la fiecare ora. Mai mult, Mitropolia Moldovei a mai cerut ca CJSU Iasi sa abroge Hotararea nr. 47 / 05.10.2020, prin care este restrictionat accesul pelerinilor din alte localitati la o sarbatoare religioasa.In tot acest timp, Mitropolia Moldovei nu a emis nici un mesaj adresta credinciosilor in care sa avertizeze in legatura cu pericolul infectarii cu Covid-19 in marile aglomeratii. Dimpotriva, in contextul cresterii alarmante a numarului de infectari din Iasi, purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, Constantin Sturzu, a transmis ca "sfintenia nu este contagioasa".