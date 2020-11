Biserica protestanta olandeza isi recunoaste dupa 75 de ani rolul in persecutarea evreilor

Presedintele PKN, Rene de Reuver, a cerut iertare comunitatii evreiesti, la 75 de ani de la sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial, la o ceremonie de comemorare a tragediei din 1938, cand firmele evreilor din Germania au fost atacate in cursul asa-numitei Kristallnacht - Noaptea de cristal.'PKN doreste acum sa recunoasca fara rezerve ca biserica a pregatit terenul in care au putut inflori antisemitismul si ura', a spus de Reuver.Biserica a recunoscut si ca a facut prea putin pentru a-i ajuta pe evreii din Olanda in timpul razboiului si al ocupatiei germane, si ca a intarziat sa-si asume raspunderea pentru aceasta atitudine. 'Speram ca nu e prea tarziu', a adaugat oficialul PKN. El a afirmat ca biserica nu a reusit de multe ori nici sa ii ajute pe evreii intorsi din lagarele de concentrare germane sau pe cei care se ascundeau.Declaratia a fost prezentata mai intai, in aceeasi zi, comunitatii evreiesti.Olanda a fost ocupata de Germania nazista in mai 1940. Ulterior, 140.000 de evrei - circa 75% din comunitatea evreiasca olandeza - au fost ucisi. Ceremonia de duminica a marcat crimele si arderea sinagogilor in timpul pogromurilor din noiembrie 1938, care au marcat inceputul persecutarii sistematice a evreilor in Germania.