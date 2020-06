Boicot: PepsiCo si Starbucks isi suspenda publicitatea pe Facebook

Ziare.

Surse citate de Fox Business News au spus ca PepsiCo nu se va mai promova pe Facebook, potrivit Reuters.Suspendarea promovarii platite a PepsiCo pe Facebook va avea loc in lunile iulie si august, iar sursele au descris masura ca "un boicot global" fata de publicitatea pe Facebook.PepsiCo nu a raspuns imediat unei solicitari din partea Reuters pentru comentarii.Starbucks a anuntat ca va suspenda temporar promovarea "pe platformele de socializare" si ca va avea discutii interne si cu pertenerii media si organizatiile de protectie a drepturilor civile pentru oprirea raspandirii urii. Compania va continua sa faca postari pe retelele de socializare, dar fara sa plateasca pentru promovare, potrivit CNBC.Cu toate acestea, Starbucks a precizat ca nu se alatura campaniei de boicot #StopHateForProfit, care a fost lansata la inceputul acestei luni de mai multe organizatii."Credem in unirea comunitatilor, atat in persoana, cat si online si suntem impotriva discursului care raspandeste ura. Credem ca se poate face mai mult pentru a crea comunitati online mai primitoare si mai incluzive si ca atat liderii de afaceri cat si creatrii de politici trebuie sa colaboreze pentru a face o schimbare reala", a anuntat Starbucks.Un purtator de cuvant al Starbucks a precizat ca masura nu include YouTube, care este detinuta de Google Coca Cola a anuntat la randul sau, vineri, ca va suspenda promovarea pe retelele de socializare la nivel global, in timp ce Unilever va opri publicitatea pe Facebook, Pinstagram ssi Twitter in Statele Unite pana la 31 decembrie.Sambata, grupul Diageo a informat ca va suspenda promovarea platita la nivel mondial! "pe plaformele de socializre majore", incepand din luna iulie.Dupa de un grup de organizatii au facut un apel pentru suspendarea publicitatii pe Facebook in luna iulie, peste 100 de companii, intre care Levi's, Patagonia, REI, Lending Club si The North Face si-au exprimat intentia de a participa, potrivit unei liste gestionate de Sleeping Giants.Din grupul organizator fac parte organizatii precum Anti-Defamation League, NAACP, Sleeping Giants, Color of Change, Free Press si Common Sense, care au cerut "companiilor mari care se promoveaza pe Facebook sa arate ca nu vor sustine o compania care pune profitul inaintea sigurantei".Organizatiile cer Facebook sa controleze mai strict dezinformarile si raspandirea urii, prin masuri precum crearea unei linii separate de moderare pentru utilizatorii care afirma ca au devenit tinte din cauza rasei sau a religiei sau posibilitatea ca cei care se promoveaza sa vada cat de frecvent apar reclamele lor langa continut care a fost ulterior eliminat din dezinformare sau urma, iar in acest caz sa primeasca inapoi banii platiti.Anul trecut, Facebook a obtinut venituri din publicitate in valoare totala de 69,7 miliarde de dolari, de la milioane de advertiseri.