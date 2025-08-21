Bucurestenii ar putea lucra obligatoriu 12 ore/ zi si 6 zile/saptamana - sindicalisti

Sindicalistii ofera persoanelor din Bucuresti fluturasi informativi prin care ii indeamna sa vina la protestul de miercuri, organizat impotriva modificarii Codului Muncii.

Sindicalistii ii avertizeaza pe bucuresteni ca, daca va fi modificat Codul Muncii, ei vor fi obligati sa lucreze 12 ore pe zi, sase zile pe saptamana si vor putea fi concediati oricand vrea angajatorul.

In acest sens se vor distribui 200.000 de fluturasi la metrou si prin cartierele muncitoresti din Bucuresti, sindicalistii facand un apel la mobilizare pentru protestul de miercuri, potrivit declaratiilor de marti ale presedintelui Confederatiei National Sindicale "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, citat de Mediafax.

Pe una dintre fetele fluturasilor, care contin siglele tuturor confederatiilor sindicale, oamenii sunt informati ca daca tac si inchid ochii Codul Muncii va fi modificat in defavoarea angajatilor.

"Vei lucra obligatoriu 12 ore pe zi; Vei lucra obligatoriu sase zile/saptamana; Vei fi concediat oricand vrea angajatorul; Vei pierde drepturile din contractul colectiv de munca; Vei pierde dreptul la greva", sunt informatiile de pe fluturase.

"Ne intereseaza sa vina cetatenii din Bucuresti. Am facut o chemare generala", a mai declarat Hossu.

