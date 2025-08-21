Bucurestenii ar putea lucra obligatoriu 12 ore/ zi si 6 zile/saptamana - sindicalisti

Marti, 26 Octombrie 2010, ora 15:49
8099 citiri
Bucurestenii ar putea lucra obligatoriu 12 ore/ zi si 6 zile/saptamana - sindicalisti

Sindicalistii ofera persoanelor din Bucuresti fluturasi informativi prin care ii indeamna sa vina la protestul de miercuri, organizat impotriva modificarii Codului Muncii.

Sindicalistii ii avertizeaza pe bucuresteni ca, daca va fi modificat Codul Muncii, ei vor fi obligati sa lucreze 12 ore pe zi, sase zile pe saptamana si vor putea fi concediati oricand vrea angajatorul.

In acest sens se vor distribui 200.000 de fluturasi la metrou si prin cartierele muncitoresti din Bucuresti, sindicalistii facand un apel la mobilizare pentru protestul de miercuri, potrivit declaratiilor de marti ale presedintelui Confederatiei National Sindicale "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, citat de Mediafax.

Pe una dintre fetele fluturasilor, care contin siglele tuturor confederatiilor sindicale, oamenii sunt informati ca daca tac si inchid ochii Codul Muncii va fi modificat in defavoarea angajatilor.

"Vei lucra obligatoriu 12 ore pe zi; Vei lucra obligatoriu sase zile/saptamana; Vei fi concediat oricand vrea angajatorul; Vei pierde drepturile din contractul colectiv de munca; Vei pierde dreptul la greva", sunt informatiile de pe fluturase.

"Ne intereseaza sa vina cetatenii din Bucuresti. Am facut o chemare generala", a mai declarat Hossu.

Nicio zi fără declarații extremiste din partea deputatului AUR Dan Tanasă. “România va pierde cele trei județe: Harghita, Covasna și Mureș. Există un accept tacit”
Nicio zi fără declarații extremiste din partea deputatului AUR Dan Tanasă. “România va pierde cele trei județe: Harghita, Covasna și Mureș. Există un accept tacit”
Prezent, miercuri, la Academia de Vară “Mihai Viteazul”, organizată de Fundația Românilor de Pretutindeni, Dan Tanasă a abordat situația comunităților românești din județele...
AUR acuză guvernul că ascunde nivelul sprijinului financiar către Republica Moldova “Sunt cifre pe care guvernul de la București nu le-a făcut niciodată publice”
AUR acuză guvernul că ascunde nivelul sprijinului financiar către Republica Moldova “Sunt cifre pe care guvernul de la București nu le-a făcut niciodată publice”
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză Guvernul României de lipsă de transparență în privința ajutoarelor financiare acordate Republicii Moldova, solicitând clarificări asupra...
#proteste sindicalisti bucuresti, #proteste codul muncii, #proteste fluturasi , #proteste
Comentarii
Z
zideiarna
rank 1
nu v-ati ascuns inca?
latrai de partid nu v-ati pitit inca?tremura si rahatu in voi,nici de analize nu mai aveti.
Daca... Vezi tot
Poza bum
bum
rank 5
sa munceasca 25 de ore din 24 si 8 zile pe saptamana si pe urma mai vorbim
----------- Vezi tot
Vezi toate comentariile (41) Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandalul din mall a fost filmat: momentul in care celebrul fotbalist vrea sa-i dea un cap in gura unui agent de paza
Digi24.ro
VIDEO Rezervistii armatei romane din Bucuresti si Ilfov au primit "ordine de chemare". Explicatiile Ministerului Apararii
DigiSport.ro
A spus totul! Emma Raducanu a vazut ce a postat Alcaraz si i-a dat o replica de trei cuvinte, in limba spaniola

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Analiză: Face Ungaria jocurile Rusiei în România?
  2. Summiturile lui Trump despre războiul din Ucraina, calificate drept ”100% reality show, 0 substanță” ANALIZĂ Bloomberg
  3. Rusia se pregătește pentru o modernizare a scutului nuclear. "Este o perioadă de amenințări colosale la adresa existenței țării noastre"
  4. Decizie finală în ”Dosarul 2 Mai”. Câți ani va sta după gratii Vlad Pascu, autorul accidentului soldat cu moartea a doi tineri UPDATE
  5. Plouă cu bombe și drone rusești în vestul Ucrainei, în ciuda negocierilor de pace. Atac cu rachete Kinzhal și Kalibr asupra regiunilor considerate „refugii” VIDEO
  6. Propunerea Ministerului Sănătății retrasă peste noapte. Ar fi eliminat o procedură prin care „a fost salvată viața multor oameni”
  7. Alertele meteo au fost prelungite. Capitala și mai multe județe, sub Cod galben de caniculă: temperaturile vor urca la 38 de grade HARTĂ
  8. Un politician din Ungaria anunță că în România se pregătește o "revoluție conservatoare” caracterizată printr-o abordare suveranistă
  9. Restricții de circulație pe Autostrada București-Pitești. Zonele în care au loc lucrări
  10. Imagini șocante. Doi polițiști locali l-au încătușat și i-au pus piciorul pe cap unui bătrân cardiac, pentru că a refuzat să se legitimeze VIDEO