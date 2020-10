Vicepremierul polonez responsabil pentru securitate, dupa protestele pro-avort din Polonia: "Ii indemn pe toti care ne sustin sa apere bisericile, cu orice pret"

Kaczynski, vicepremier responsabil pentru securitate , dar care este considerat principalul factor de decizie in toate chestiunile cele mai importante, a criticat vehement "nihilismul" si "vulgaritatea" atacurilor care, in opinia sa, "au drept scop distrugerea Poloniei", tara atasata valorilor catolicismului."Ii indemn pe toti membrii PiS si pe toti cei care ne sustin sa apere bisericile poloneze, cu orice pret", a declarat Kaczynski intr-o alocutiune televizata.Polonia este de cinci zile scena unor proteste la nivel national dupa decizia de joia trecuta a Tribunalului Constitutional polonez de a interzice avortul chiar si in caz de malformatii grave ale fatului, intrucat ar fi "incompatibil" cu Constitutia. Decizia, salutata de PiS, restrange practic dreptul la avort doar la cazul in care femeia insarcinata este in pericol de moarte si la sarcini rezultate in urma unui viol sau a unui incest."Nu vom accepta atacurile impotriva a ceea ce este sacru pentru noi, impotriva oamenilor, bisericilor", a declarat la randul sau premierul polonez Mateusz Morawiecki, dupa ce edificii religioase au fost luate ca tinta de protestatari, duminica.Marsurile de protest au continuat marti in mai multe orase ale Poloniei, iar miscarea Greva Nationala a Femeilor, urmarita pe Facebook de aproape 400.000 de persoane, a cerut demisia guvernului.Mai multe organizatii feministe au indemnat femeile sa intre in greva miercuri si sa manifesteze vineri.In Polonia se inregistreaza mai putin de 2.000 de avorturi legale pe an si majoritatea dintre ele sunt efectuate din cauza malformatiilor fetale grave. Insa grupurile feministe estimeaza ca peste 200.000 de intreruperi voluntare de sarcina sunt facute in mod ilegal in strainatate, in fiecare an.