Cristian Dide, saltat si incatusat pentru ca voia sa proiecteze mesaje impotriva MAI

Cunoscutul protestatar voia sa proiecteze, intre altele, mesajul "#rezist"."Cristian Mihai Dide a fost azi (duminica - n.red.) arestat in plina strada de pe un trotuar din Bucuresti pentru ca avea intentia de a face o proiectie cu laser impotriva abuzurilor MAI. Acum doua zile a fost maltratat de fortele de ordine pentru acelasi mesaj cu laser.Ministrul Vela este in stare sa isi trimita subalternii sa ridice oameni de pe strada doar ca sa isi protejeze imaginea. Protestul insa este legal in Romania, asa ca nu a existat nici un motiv pentru arestarea lui Dide", se arata pe pagina de Facebook a asociatiei.Potrivit unei prietene care il insotea pe Dide, Evelina Morar, cei doi se pregateau sa intre intr-un apartament inchiriat, de unde intentionau sa proiecteze mesaje pe sediul MAI.Insa, cand au coborat din masina, protestatarul a fost inconjurat de "civili", politisti si jandarmi, care l-au luat incatusat, urcat in masina de politie si dus la Sectia 3 de Politie, scrie Epoch Times Politia Capitalei a transmis ca Dide a incercat sa fuga de fortele de ordine, apoi a refuzat sa se legitimeze si a primit o amenda de 500 de lei."La data de 17.05.2020, in jurul orei 20:45, politisti din cadrul Sectiei 3 (...) au observat, pe strada Ion Campineanu, un barbat care, dupa ce a coborat dintr-un autoturism, avand asupra sa mai multe obiecte voluminoase, la vederea politistilor a fugit, intrand intr-o scara de bloc.Politistii l-au somat sa se opreasca si sa se legitimeze, insa acesta a refuzat, fiind condus la sediul subunitatii de politie. Avand in vedere faptul ca a refuzat sa isi decline identitatea a fost sanctionat contraventional cu suma de 500 lei, conform art.2, pct. 31 din Legea 61/1991. Asupra sa au fost gasite mai multe bunuri, care i-au fost restituite intrucat nu s-a constatat ca ar proveni din savarsirea unor infractiuni", sustine Politia.Conform sursei citate,pentru "politie politica".