De ce nu au iesit romanii in numar mare la proteste - sondaj

Masurile de austeritate erau necesare si niciun politician roman nu mai este demn de incredere. Acestea sunt principalele motive pentru care spun ca nu au iesit la protestele de strada participantii la un sondaj realizat de Ziare.com.

Sondajul a avut loc in perioada 24 ianuarie-27 ianuarie si la el au participat 3.102 cititori Ziare.com.

De ce NU ati participat la proteste? Dezbatere-sondaj Ziare.com

Dintre acestia, cei mai numerosi, peste 50%, au fost cei care au spus ca nu au iesit in strada fie pentru ca masurile adoptate de Guvernul Boc erau necesare (34,11%), fie pentru ca nu mai au incredere in niciun politician roman (20,63%).

12,15% au bifat "Alt motiv", 9,51% au spus ca nu se rezolva nimic in strada, 7,03% au sustinut ca se tem de represalii, 5,25% ca se tem de violente, 5,04% au fost convinsi ca protestele nu au fost spontane, asa cum au fost prezentate, 4,38% au raspuns ca au avut altceva mai bun de facut, si doar 1,9% nu au iesit in strada pentru ca erau prea multe revendicari.

In ciuda faptului ca sondajele de opinie arata ca aproximativ 80% dintre romani sunt nemultumiti de situatia lor si de Puterea actuala, la manifestarile de strada deschise in cateva zeci de "puncte de protest" din intreaga tara in ultimele doua saptamani nu au participat mai mult de cateva sute de persoane zilnic.

Sigur, nu numarul participantilor conteaza, ci revendicarile, iar multe dintre ele sunt legitime si trebuie tratate cu cea mai mare seriozitate de catre guvernanti. Dar numarul mic al manifestantilor trebuie sa dea de gandit, mai ales in conditiile in care cele 5 televiziuni de stiri au transmis ore intregi, zilnic, imagini live de la mitinguri, precum si dezbateri pe tema lor.

Ads

Dintre comentariile postate pe site in cadrul acestei dezbateri Ziare.com am retinut doua dintre cele mai interesante.

Utilizatorul ToxicMushroom scrie:

"Eu nu am mers la proteste pentru ca eu cred ca acest tip de protest nu poate rezolva problemele mele. Ii inteleg pe oamenii de acolo, imi pare rau pentru neajunsurile lor si stiu ca, in felul lor, au dreptate sa fie acolo. Dar eu ma intreb:

- cine este vinovat ca am un salariu mic? - daca vreau unul mai mare, trebuie sa muncesc mai mult

- cine este vinovat ca am o pensie mica? - daca voiam una mai mare, trebuia sa muncesc de-a lungul vietii. Dar mi s-a parut in regula, de exemplu, sa ies la pensie cu ordonanta la 40 de ani, cu o compensatie onorabila, si sa ma bazez apoi pe tinerii care trebuie sa munceasca azi, intr-un mediu concurential puternic

- cine este vinovat ca toate partidele au oameni patati, corupti, depasind orice limita a decentei? - daca voiam altceva, trebuia ca, in 20 de ani, sa CER o clasa politica din ce in ce mai curata si mai profesionista

Ads

- am multe intrebari si, desigur, si multe raspunsuri ;)

De aceea, nu merg in Piata... pentru ca eu cred ca problemele mele nu se pot rezolva de catre Boc si nici de catre alt guvern care s-ar ridica dintre cei aflati in clasa politica actuala. Cred insa ca schimbarea e in noi..."

Totodata, utilizatorul info atrage atentia asupra unor aspecte colaterale, dar la fel de interesante.

"Din pacate la noi se fac, inca, confuzii grave intre puterile in stat, intre menirile acestora, iar de separarea lor nici nu mai indraznesc sa aduc vorba.

Sunt evidente importanta si stabilitatea Parlamentului si a institutiei Prezidentiale (sau monarhice - dupa caz), mai ales in situatii de criza. Intr-un stat civilizat mi se pare normal sa fie injurat Guvernul, sa fie pus la colt si sa fie schimbat de catre majoritatea care se formeaza in Parlament ori de cate ori este nevoie.

Dar nu mi se pare normal sa fie subminata institutia prezidentiala (sau monarhica - dupa caz) si nici forul suprem al democratiei - Parlamentul. Aceste doua institutii ar trebui sa asigure stabilitatea si echilibrul in societate, echilibrul legal si echilibrul moral prezidential (sau regal).

Ads

Presedintele (sau Regele) ar trebui sa fie factorul suprem de stabilitate, garantul democratiei si al separarii acestor puteri, factorul mediator intre partidele politice si intre opinia publica sau societatea civila pe de o parte si puterea executiva (oricand contestabila prin masurile de multe ori nepopulare pe care trebuie sa le ia) de cealalta parte.

Eu am inteles participarea Presdintelui la sedintele de Guvern nicidecum in sensul de a impune sau influenta politica Guvernului sau de a da anumite ordine, ci de a transmite, la cel mai inalt nivel, mesajul opiniei publice si al societatii civile catre puterea executiva.

Guvernul (pana cade) se tine de politica lui, de acord, dar in caz de criza sociala rolul Presedintelui este de partea populatiei si pentru explicarea si ameliorarea conflictelor, nu de partea executivului.

Imi pare rau pentru multi forumisti, nu vreau sa intru in polemici inutile si neintelese, dar eu cred ca Antonescu va fi un presedinte mai bun, mai la obiect, mai potrivit din punct de vedere constitutional decat Traian Basescu.

Traian Basescu ar fi fost bun de Prim Ministru sau de Ministru, inclusiv de Comisar la Comisia Uniunii Europene. Consecinta - o vedem acum foarte clar: cand am fi avut nevoie de un mediator, un judecator si un factor stabilizator la cel mai inalt nivel, cand am fi avut nevoie de un adevarat Presedinte - nu il avem. Traian Basescu se ocupa de cu totul altceva decat ar fi trebuit sa faca asa cum il defineste Constitutia."

Ads