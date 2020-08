De ce Romania nu a exprimat inca o opinie oficiala transanta, in subiectul Belarus

Inaltii oficiali romani asteapta mereu reactiile UE inainte de a face declaratii despre situatiile sensibile in relatiile internationale. In acelasi timp, in ceea ce priveste Belarusul, pare sa existe o vadita lipsa de empatie a Bucurestiului fata de atrocitatile ordonate de la Minsk.Politicienii romani sunt preocupati mai degraba de jocurile care se fac in perspectiva motiunii de cenzura, decat de ceea ce se intampla in Belarus. Doar USR a propus un proiect de declaratie comuna a celor doua Camere ale Parlamentului cu privire la incalcarea drepturilor fundamentale ale omului in Republica Belarus, dar, deocamdata, nu a primit niciun raspuns de la celelalte partide, scrie Romania Europa Libera Oficialii romani nu au devenit ingrijorati nici dupa ce Vladimir Putin i-a transmis duminica lui Aleksandr Lukasenko faptul ca Moscova este gata sa asigure sprijin in conformitate cu pactul militar colectiv din care ambele fac parte daca va fi necesar. La prima vedere este vorba despre distanta geografica prea mare dintre Romania si Belarus, dar, pe de alta parte, aliatii baltici, care se simt amenintati in aceste zile de promisiunea lui Vladimir Putin, ar fi meritat, cel putin, o declaratie de sprijin.Polonia, in schimb, care are o granita complicata, lunga de 400 de kilometri cu Belarus a precizat imediat ca "monitorizeaza situatia de la frontiera sa cu Belarus", potrivit ministrului adjunct al apararii polonez Wojciech Skurkiewicz:"Urmarim ceea ce se intampla in Belarus, la fel ca toate tarile din NATO, si vom fi atenti si la ceea ce se intampla la frontierele noastre. Nu vom fi pasivi in aceasta observare".Polonia cere pe de alta parte Uniunii Europene un fel de foaie de parcurs pentru Belarus, iar ministrul adjunct de externe de la Varsovia, Pawel Jablonski, a insistat ca Uniunea Europeana nu trebuie sa introduca sanctiuni impotriva Belarusului fara a-i prezenta acestei tari o alternativa la relatiile sale stranse cu Rusia."Evident, nu este vorba despre includerea imediata a Belarusului pe orbita tarilor asociate la UE, intrucat este prea devreme pentru asta. Totusi, Belarusul trebuie sa aiba posibilitatea unei cooperari reale cu tarile Uniunii Europene".Lituania a avut o reactie mult mai dura in exprimare: un ajutor militar rusesc in Belarus ar fi "o invazie", dupa cum a explicat apasat ministrul de externe lituanian, Linas Linkevicius. Lituania are o granita totala de aproape 700 de kilometri cu Belarus si este tara unde s-a refugiat lidera opozitiei, Svetlana Tihanovskaia, contracandidata lui Lukasenka, pentru a scapa de represalii.Marile puteri occidentale s-au pozitionat in declaratii clare si fara echivoc impotriva celui caruia i se spune Ultimul dictator al Europei si au cerut alegeri libere in Belarus, mai precizeaza sursa citata.In acelasi timp, liderul NATO a afirmat ca Alianta ramane vigilenta in privinta evenimentelor din Belarus si este pregatita sa protejeze statele membre, dar ca nu reprezinta nicio amenintare. Purtatoarea de cuvand a Aliantei, Oana Lungescu a declarat, de asemenea, ca NATO nu si-a masat trupe in regiune, asa cum a spus Lukasenka:"Prezenta multinationala a NATO in partea estica a Aliantei nu constituie o amenintare pentru nicio tara. Ea este strict defensiva, proportionala si menita sa previna conflicte si sa mentina pacea"Ca in majoritatea crizelor internationale, Romania refuza sa reactioneze individual si prefera sa se ascunda in spatele declaratiilor pe care le dau Uniunea Europeana si NATO. E o formula care nu supara pe nimeni si care nu presupune nicio asumare explicita.In cadrul discutiilor care au avut loc la finele saptamanii trecute la intalnirea online a ministrilor de Externe ai UE, seful diplomatiei romane, Bogdan Aurescu , a spus ca Romania este "preocupata" de violentele din Belarus si a vorbit despre "inacceptabila degradare a situatiei drepturilor omului" si despre "nerespectarea standardelor electorale" din aceasta tara. Din punctul de vedere al ministrului roman de Externe, Bruxelles-ul trebuie sa gaseasca "cele mai bune modalitati pentru a demonstra solidaritatea si sprijinul UE cu si fata de cetatenii din Belarus"Presedintele Romanieni, Klaus Iohannis , nu a exprimat inca nicio pozitie fata de ceea ce se intampla in Belarus, dar va avea ocazia sa o faca maine, la summit -ul special al Uniunii Europene, care va avea loc in sistem video.Seful Consiliului European, belgianul Charles Michel, a organizat aceasta reuniune la nivel inalt cu gandul sa creasca presiunea asupra lui Lukasenka fiindca, dupa cum a explicat, " violenta impotriva protestatarilor este inacceptabila si nu trebuie permisa."Pana in 2016, au existat sanctiuni comunitare impotriva a 173 de persoane din Belarus, dar acestea au fost anulate dupa alegerile prezidentiale de acum patru, cand Bruxelles-ul a sperat intr-o apropiere de Minsk.Uniunea Europeana lucreaza de vineri la o declaratie comuna a ministrilor de Externe comunitari, prin care sa se creeze o lista cu demnitari din Belarus, care nu mai au voie sa calatoreasca in UE si cu sanctiuni economice impotriva responsabililor din Belarus. Lista ar urma sa fie finalizata in aceasta saptamana.