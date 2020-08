Decizie radicala luata de Franta din cauza legii care a provocat proteste masive in Hong Kong

"In lumina celor mai recente evolutii, Franta nu va ratifica acordul referitor la extradare semnat pe 4 mai 2017 intre Franta si regiunea administrativa speciala Hong Kong", a anuntat Ministerul francez de Externe.Potrivit ministerului, legea referitoare la siguranta nationala din Hong Kong "este o schimbare care compromite cadrul predarii regiunii de sub administrare britanica" catre China, in 1997, si pune in pericol principiul "o tara, doua sisteme", respectul pentru "gradul ridicat de autonomie" al Hong Kongului si "libertatile fundamentale asociate".Noua Zeelanda, Canada, Marea Britanie, Australia si Germania au suspendat deja tratatele de extradare cu Hong Kongul, de cand a fost introdusa noua lege de securitate nationala, in luna iunie.