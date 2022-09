Detinutii protesteaza si la Jilava: Mai multi au refuzat sa manance

Zece persoane private de libertate de la Penitenciarul Jilava au refuzat masa de seara, miercuri, alaturandu-se astfel protestului detinutilor din celelalte unitati.

"Acestia au refuzat masa de seara, in semn de solidaritate cu detinuti din alte penitenciare. Nu s-au manifestat violent. Un numar de 16 detinuti, din cei 1.363 cati sunt la Penitenciarul Jilava, au refuzat masa de pranz furnizata de institutie", a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al unitatii de detentie, Cristian Erving Micu.

Anuntul vinde dupa ce Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare (SNLP) a precizat ca unele televiziuni au un rol activ in inflamarea protestelor din inchisori si a sustinut ca acestea preseaza extinderea manifestatiilor si la Jilava.

"In inconstienta lor, cateva televiziuni nu fac altceva decat sa incite la producerea unor revolte, nefiind satisfacute de nivelul protestelor in derulare. Nemultumirea ca la Jilava nu se intampla nimic si ca oamenii (salariati sau custodiati) isi desfasoara viata normal, cu usile deschise conform regimului si cu sutele de activitati care se organizeaza zilnic si in care sunt implicati majoritatea detinutilor, impinge catre gesturi necugetate", se arata intr-un comunicat al reprezentantilor gardienilor.

"Chiar in acest moment, in fata intrarii in unitatea susmentionata, sta plantat provocator un car de la Antena 3 si asteapta. Desi este liniste. Ce asteapta? Pai fie sa se intample ceva anuntat, fie ceva provocat. Ca doar nu disloci si plantezi o echipa intreaga fara motiv. In scurt timp se vor mai alatura cel putin doua echipe. Mai lipsesc cateva imagini transmise din fata unitatii in direct si un indemn din partea unui moderator pentru detinutii din Jilava: procedati va rog la incendiere!", se mai arata in comunicat.

In ultimele zile, in mai multe penitenciare din tara au loc proteste ale detinutilor care cer imbunatatirea conditiilor de detentie. Ei reclama supraaglomerarea, aspecte legate de participarea la activitati lucrative si educative, programul tv, serviciile medicale, micsorarea cuantumului pedepsei cu inchisoarea si termenele stabilite de comisia pentru liberare conditionata.

