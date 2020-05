Dreptul la viata si libertatea de a protesta la adresa acestui drept

Ar fi de ras, daca n-ar fi de plans

De unde se trage radacina raului?

Solutia corecta este foarte simpla

Ciudatele manifestatii contesta insasi existenta faimosului virus COVID-19, care ingrozeste intregul glob de cateva luni incoace, care a ucis sute de mii de semeni de ai nostri si a imbolnavit milioane de oameni pe tot mapamondul. Din pacate, expertii in materie n-au gasit inca un vaccin, un antidot sau alt leac.Eu, unul, ma indoiesc ca le va gasi, de exemplu, un actor, un jurist, un economist sau vreun alt binevoitor, din afara zonei laboratoarelor si al cercetarilor medicale.Cu toate acestea, protestatarii privesc cu un oarecare dispret spre specialisti si experti, angajati cu mainile suflecate in combaterea pandemiei, ca si cum ar spune: nu vedeti ca v-ati tras singuri pe sfoara?Noi suntem mai destepti decat toti priceputii planetei, noi ne-am dat seama ca nu exista virus, nici pandemie, nimic. Ati confundat pandemia cu guturaiul, asta am descoperit noi.As cadea pe ganduri la asa ceva, daca as observa ca li s-a alaturat "protestatarilor" macar unul din virusologii recunoscuti in tara, un biolog consacrat, un medic epidemiolog. Nici vorba de asa ceva.In fruntea respectivilor manifestanti se face remarcat fostul europarlamentar PSD Adrian Severin, de profesie jurist, actorul Bogdan Stanoevici, fost manager al Circului Globus, si economistul Viorel Catarama, politician PNL Fara sa se teama de ridicol, protestatarii au cerut nu numai ridicarea tuturor restrictiilor, dar si demisia Guvernului, suspendarea presedintelui, plus pedepsirea acelor parlamentari care au votat deciziile pentru instituirea starii de urgenta si a celei de alerta.Nici nu se putea o idee mai parsiva decat incercarea de a capitaliza politic privatiunile celor care isi apara sanatatea si viata, facandu-i cobaii unei experiente diletantiste.Nu stiu cine sunt ceilalti aproape 200 de protestatari, dar bag de seama ca cele trei personalitati marcante din fruntea lor sunt afectate de esecuri personale: Severin a suferit o condamnare pentru coruptie la nivel european, Stanoevici n-a reusit sa se mentina la manageriatul circului, iar Catarama a ratat presedintia tarii, incercand sa candideze fara sansa.Ma intreb, au curajul acesti frustrati, neprofesionisti intr-ale virusulogiei, epidemiologiei si medicinei sa-si asume raspunderea pentru posibilele consecinte ivite, in cazul cand dandu-se curs solicitarilor lor ar creste brusc numarul imbolnavirilor si chiar al deceselor? Care din ei ar indrazni sa se prezinte cu pieptul gol in fata familiilor indoliate facandu-siInstitutiile statului nu sunt scutite de raspundere. Parlamentul si presedintele raspund in fata celor care i-au ales, Guvernul in fata Parlamentului, dar tripleta Severin-Stanoevici-Catarama in fata cui ar putea da socoteala, in cazul cand demersul lor ar fi luat in serios, cu consecinte tragice?Observ ca parsivenia merge pana acolo incat unul din fruntasii "protestatarilor", politicianul Viorel Catarama, a incercat o experienta "pe viu", acum vreo doua saptamani, supunandu-se voluntar infectarii in comuna Barbulesti, judetul Ialomita, unde a contactat mai multe persoane infectate (vreo 70, daca am inteles bine) si nu s-a infectat de la niciunul.Ce trebuie sa intelegem de aici? Domnul Catarama ne ofera un silogism ieftin, vecin cu sofismele: voi spuneti ca ei sunt bolnavi, eu nu m-am contaminat de la ei, deci suntem cu totii sanatosi.Nu gasesc alt comentariu decat gandind la un celebru "rationament", dat prin manualele de logica drept exemplu al absurdului:S-ar putea ca nici Catarama, nici Severin, nici Stanoevici sa nu aiba alta vina decat naivitatea si dorinta teribilista de a se da grozavi si a face ceva de rasunet, cu care sa impresioneze tara, in ciuda propriei penurii de idei. Zic penurie pentru ca nici macar initiativa nu pare sa le apartina.Dupa unele aparente "miscarea" lor isi are originea intr-o tara de peste Dunare, la care se refera explicit portalul virtual Wikipedia, atunci cand consemneaza caCu asta, incep sa apara conotatii politice neasteptate. As zice ca nu intamplator extinderea protestelor in mai multe tari europene este semnalata cu insistenta de agentiaSputnik, ale carei stiri sunt adesea difuzate in intreaga lume.Agentia Sputnik informeaza ca la Munchen, Berlin, Stuttgart, Hamburg, Koln, Dusseldorf, Dortmund, Essen protestatarii au cerut renuntarea la toate restrictiile sustinand ca respectivul COVID-19 nu exista.In linistita Elvetie, grupuri mari de contestatari au manifestat recent, nefiind insa lasate sa patrunda in centrul capitalei Berna, intrucat depaseau cu mult numarul permis pentru grupurile de persoane in spatii publice.La Londra, s-au efectuat chiar si arestari, in momentul cand s-a constatat ca protestatarii sfideaza obligatia de a pastra "distanta sociala" de la o pesoana la alta.Numitorul comun al tuturor acestor nemultumiti este faptul ca ei nu recunosc existenta respectivului virus si cer ridicarea tuturor restrctiilor, repornirea economiilor si revenirea imediata la viata sociala normala.Nimeni n-a prezentat insa argmente cu care sa probeze lipsa amenintarii si, mai ales faptul ca ridicand restrictiile nu se va agrava situatia sanitara.Se vede cat de colo ca este cinic sa afectezi dreptul la viata in numele libertatii de exprimare a opiniei. Dar nici sa te erijezi in judecator, sa interzici libertatea de exprimare, nu se poate, chiar daca ai crede ca asta afecteaza dreptul la viata.Si atunci care este solutia? Solutia este exact ceea ce se intampla in acest moment atat in Romania, cat si pe alte meleaguri europene: protestatarii au libertatea sa protesteze asa cum gandesc ei (dar supunandu-se unor reglementari privind procedura protestelor), iar noua, celor care ii privim protestand si le citim sloganurile, ne revine obligatia sa fim destul de intelepti, ca sa nu le dam atentie cand nu este cazul.Caci libertatea de exprimare nu impune si obligatia de ascultare. Sigur ca se vor simti cam incomod cand vor observa ca ei vorbesc de-ale lor, dar noi ne vedem de-ale noastre.Iar problema in sine, cea cu transmiterea virusului, cu prevenirea imbolnavirilor, cu vaccinurile sau antidoturile nu este decat o problema strict tehnica, pentru a caror rezolvare putem merge doar pe mana specialistilor.Daca mergi pe mana politicienilor, ar fi ca si cum ai pune un tinichigiu sa faca o operatie pe cord deschis.