Drumarii din CNAIR ameninta ca nu mai deszapezesc soselele daca nu primesc salariile marite

"Cei peste 3.000 de angajati care lucreaza la deszapezire in conditii de ger si care raman, uneori, izolati in ger si viscol in diverse zone din tara chiar si cateva zile, nu depasesc, in medie, un salariu brut de 3.000 de lei pe luna. Pentru ca drumarii nu si-au primit majorarile de salarii promise de guvernele din ultimii doi ani, sunt hotarati, in semn de protest ca solicitarile lor sunt ignorate constant, ca in aceasta iarna sa nu mai deszapezeasca drumurile, ceea ce ar putea duce la un blocaj al economiei nationale. Majoritatea angajatilor sunt foarte suparati ca nu au primit aceste mariri, mai ales in acest context al pandemiei in care, in multe cazuri, veniturile familiilor multor drumari au fost injumatatite pentru ca sotul sau sotia si-a pierdut locul de munca, fie ca lucra in domeniul HoReCa sau in diverse alte firme inchise in ultima vreme", sustine conducerea sindicatului, intr-un comunicat transmis marti.In acelasi context, reprezentantii Sindicatului "Elie Radu" acuza atat conducerea CNAIR, cat si Ministerul Transporturilor de lipsa de implicare in aceasta problema si sustin ca, in ultimii doi ani, nu s-au acoperit nici macar pierderile salariale ale angajatilor cauzate de inflatie."Reprezentantii Ministerului Transporturilor si cei ai conducerii companiei justifica faptul ca nu sunt bani pentru marirea salariilor pentru ca banii sunt tinuti pentru deszapezire, chiar daca marirea de salarii este bugetata, ceea ce inseamna ca statul intentioneaza sa plateasca deszapezirea din banii drumarilor. Oamenii care lucreaza efectiv la deszapezire sunt si cei cu salariile cele mai mici si e normal ca acestia sa fie cei mai nemultumiti (...) Unii dintre ei ajung sa doarma efectiv pe utilaje, altii raman izolati in viscol. Am avut angajati care au ramas izolati cateva zile in camp la Drajna, cand incercau sa deszapezeasca drumurile din zona", sustine sursa citata.Potrivit Institutului National de Statistica (INS), in luna septembrie 2020, castigul salarial mediu brut la nivelul intregii tari a fost de 5.414 lei, fata de 4.482 in septembrie 2018, ceea ce reprezinta o crestere de peste 20%. In aceste conditii, sindicalistii spun ca salariile drumarilor au ramas la acelasi nivel din 2018, cand a avut loc ultima majorare, cu 11%.