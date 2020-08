Fiul premierului israelian Benjamin Netanyahu spune ca pe tatal sau il distreaza protestele impotriva lui

"Il distreaza. Adevarul este ca asta chiar ii da putere", a declarat Yair Netanyahu (29 de ani) la postul Israel Airwaves radio, noteaza dpa."El vede imaginile pe care le vedem cu totii, cu acei ciudati la proteste . Asta il face sa rada", a spus fiul premierului, referindu-se la costumele purtate de multi dintre manifestanti.Netanyahu jr. este cunoscut pentru modul sau de exprimare fara ocolisuri si pentru declaratiile sale controversate.Un tribunal israelian a ordonat duminica fiului premierului sa elimine un tweet cu datele personale ale liderilor protestului, care au denuntat ca au fost hartuiti de catre sustinatorii lui Netanyahu prin telefon dupa aceea.In fiecare sambata, de mai multe saptamani, dupa apusul soarelui, in Israel se desfasoara manifestatii la care participa un numar din ce in ce mai mare de israelieni nemultumiti de "gestionarea inadecvata" de catre guvern a celui de-al doilea val al epidemiei de coronavirus si a impactului economic al pandemiei.Manifestantilor cu revendicari economice li s-au alaturat protestatarii politici, care ii cer lui Netanyahu sa demisioneze, cat timp se desfasoara procesul sau pentru coruptie , pana cand isi dovedeste nevinovatia.Numerosi tineri manifestanti israelieni, care in prezent au putine sanse sa intre pe piata muncii dupa finalizarea studiilor, gasesc modalitati creative de a protesta, costumandu-se, batand tobe, cantand si dansand, intr-o atmosfera asemanatoare Carnavalului.Sambata trecuta, un miting din centrul Ierusalimului a reunit cel putin 10.000 de protestatari, in timp ce alte mii de persoane au manifestat in alte zone ale tarii.