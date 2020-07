FOTO Lucratoarele sexuale din Hamburg au protestat pentru redeschiderea bordelurilor

Cum magazinele, restaurantele si barurile se deschid din nou in Germania, tara unde prostitutia este legala, lucratorii sexuali spun ca nu isi pot duce traiul lor, in ciuda faptului ca nu prezinta un risc mai mare pentru sanatate."Cea mai veche profesie are nevoie de ajutorul tau", este mesajul de pe una din pancartele expuse de de o femeie intr-o fereastra a bordelului din Herbertstrasse.Unii protestatari au purtat masti de teatru in timp ce un artist interpreta melodii la vioara in strada.Asociatia lucratorilor sexuali, a spus ca bordelurile ar putea respecta cu usurinta masurile de siguranta adoptate de alte industrii, inclusiv purtarea mastilor, ventilarea spatiilor si inregistrarea datelor de contact ale vizitatorilor."Prostitutia nu prezinta un risc mai mare de infectie decat alte servicii", a declarat asociatia intr-un comunicat. "Igiena face parte din prostitutie."