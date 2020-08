FOTO Protest in fata ambasadei Republicii Belarus din Bucuresti. Solidaritate cu opozantii regimului politic din aceasta tara

Momentul a fost organizat de grupul "Evolutie in Institutie"."Solidaritatea este superlativul libertatii" - este fraza rostita de Ana Blandiana in primul ei discurs, la balconul din Piata Universitatii, acum 30 de ani.Si noi suntem alaturi de poporul din Belarus care lupta, de mai multe zile, pentru castigarea libertatii si repetarea alegerilor fraudate de actualul presedinte, Lukashenko. Chiar daca au fost batuti si torturati de fortele de ordine obediente regimului, gazati si fugariti, protestarii din Belarus nu au renuntat la visul lor de a deveni liberi.Astazi, dictatorul Lukashenko a adus cu autocarele oameni care sa participe la un miting de sustinere, in incercarea lui disperata de a intimida si a demonstra o falsa sustinere a poporului.Ca la manual, toti dictatorii urmeaza aceleasi tehnici de manipulare si intimidare, evitand ceea ce este atat de evident pentru o lume intreaga: tot timpul popoarele au daramat dictaturile", au transmis cei de la Evolutie in Institutie.In Belarus, duminica, au participat la proteste fata de dictatura lui Lukashenko peste 200.000 de persoane. In urma protestelor care au avut loc in ultima saptamana au decedat doua persoane, alte peste 300 fiind ranite. Circa 7.000 de oameni au fost arestati.