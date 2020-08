Fotografii impresionante din Belarus. Protestatari in genunchi implora cu lacrimi in ochi fortele de ordine

Ziare.com va propune, insa, si o selectie a celor mai impresionante fotografii de la protestele din Belarus - imagini pozitive si deosebit de emotionante.Evenimentele din Belarus sunt in desfasurare, manifestatiile continua, desi au fost arestati mii de protestari, de la inceputul protestelor, din 10 august 2020, iar doi dintre ei au fost ucisi.Potrivit informatiilor aparute in presa din Belarus, nu se stie unde se afla aproximativ 80 dintre persoanele arestate.Duminica dupa-amiaza, 16 august, a avut loc cel mai amplu protest anti-Lukasenko, in capitala tarii, la Minsk, iar luni dimineata, 17 august, oamenii au iesit din nou in strada, in fata mai multor uzine si a sediului televiziunii publice de la Minsk, cerand demisia presedintelui Lukasenko.