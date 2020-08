Germania: Mii de manifestanti s-au adunat la Berlin sa protesteze impotriva restrictiilor impuse pentru a combate pandemia

Manifestantii, dintre care doar putini purtau masti, au inceput sa se adune pe bulevardul central Unter den Linden si pe strazile din jur, parand sa nu acorde prea mare atentie respectarii regulilor de distantare.Protestatarii arborau pancarte cu mesaje impotriva restrictiilor anticoronavirus si chemand la "libertate" si "rezistenta" si intonau sloganuri ca "Pandemia de coronavirus este cea mai mare teorie conspirationista".Principala defilare de protest, desfasurata sub motto-ul "Sfarsitul pandemiei: Ziua libertatii" si organizata de initiativa "Gandirea laterala 711", urma sa treaca prin parcul central Tiergarten, in apropiere de cladirea Reichstagului, intre orele 3.30 - 10.00 PM (13.30-22.00 GMT).O alta manifestatie era prevazuta sa aiba loc la Poarta Brandenburg.Responsabilul cu afacerile interne din orasul-stat Berlin Andreas Geisel a declarat pe postul de radio RBB ca pentru mitingul din capitala au fost mobilizati oameni din toata tara si ca au facut apel la participarea la protest si o serie de organizatii neonaziste.Potrivit lui Geisel, circa 22.000 de manifestanti sunt asteptati la diverse evenimente in cursul weekendului, prilejul cu care au fost mobilizati si circa 1500 de politisti.