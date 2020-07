Giurgiu: Protest al enoriasilor fata de preotul dintr-o comuna acuzat ca cere bani pentru orice serviciu religios

Aproximativ 20 de locuitori ai satului Darasti-Vlasca din comuna Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu, s-au adunat duminica dimineata in cimitirul din localitate, in fata bisericii, pentru a cere plecarea preotului pe care il acuza ca le cere bani pentru orice serviciu religios.Este vorba in mare parte despre varstnici care cer schimbarea preotului si aducerea unuia nou in parohia din comuna. Oamenii sustin ca parintele le cere bani pentru serviciile religioase, iar unii dintre ei povestesc ca parintele le solicita sa cumpere obiecte de la biserica, in special lumanari, pentru a fi iertati de pacate.In timp ce protestatarii scandeaza in fata bisericii amplasate in cimitir "Vrem alt preot!" si "Afara!", in incinta lacasului de cult preotul oficiaza slujba de duminica.La fata locului au fost mobilizati si politisti.Pana la ora transmiterii acestei stiri, potestul, care este in desfasurate, s-a desfasurat fara incidente, au declarat pentru News.ro reprezentati ai IPJ Giurgiu