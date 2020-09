Greva de o zi a profesorilor din orasul spaniol Bilbao, fata de reactia guvernului regional la criza COVID-19

Protestatarii solicita mai mult personal si sprijin din partea autoritatilor, in conditiile in care cresterea recenta a numarului de cazuri, intr-un moment in care elevii se intorc la scoli, a provocat ingrijorari cu privire la extinderea infectiilor.In ultimele 24 de ore, Ministerul Sanatatii a raportat 3.022 de noi infectii cu coronavirus si 19 decese.Numarul de cazuri s-a schimbat nesemnificativ fata de cel de luni, intr-o aparenta stabilizare, dupa o crestere constanta care a inceput in iulie si a atins un maxim de aproximativ 12.000 de cazuri in urma cu 11 zile. Numarul infectiilor este actualizat retroactiv si de multe ori a ajuns sa depaseasca numarul zilnic initial cu miile. Numarul total de cazuri de COVID-19 din Spania, de 603.167, este cel mai mare din Europa de Vest. Numarul deceselor a depasit 30.000.Sindicatele profesorilor din Bilbao au solicitat cresterea numarului de angajati dupa ce autoritatile regionale au inchis o scoala primara din Tara Bascilor, pe 10 septembrie, dupa ce mai multi profesori au fost depistati pozitivi cu noul coronavirus."Trecem printr-o situatie in care trebuie sa aplicam un protocol pe care multi dintre noi nu il sustinem si, in plus, nu avem resursele necesare pentru a face acest lucru", a spus profesorului Garazi Pizarro pentru Reuters.Sindicatele profesorilor si asociatiile de parinti au criticat guvernul pentru ca a facut planuri de sanatate si siguranta in ultimul moment, insa ministrul Educatiei, Isabel Celaa, a declarat ca redeschiderea a decurs bine, cazurile fiind detectate in doar cateva zeci de locuri.Separat, marti, lucratorii din domeniul sanatatii din capitala Spaniei au protestat fata de o lipsa de sprijin din partea autoritatilor regionale din domeniul sanatatii si au solicitat, de asemenea, conditii mai bune de munca."Avem o problema umana. Daca lucratorii din domeniul sanatatii incep deja sa se imbolnaveasca in septembrie, nu vrem sa ne imaginam cum va fi in decembrie ", a declarat asistentul Victor Aparicio, in timp ce asistentii medicali si medicii au blocat drumurile din apropierea spitalului Gregorio Maranon din Madrid, tinand bannere si scandand.