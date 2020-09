Hackerii au divulgat datele personale a 1.000 de politisti din Belarus, ca razbunare pentru reprimarea protestelor

"Pe masura ce arestarile continua, vom continua sa publicam date la scara larga", se arata intr-un mesaj distribuit de canalul de opozitie Nexta Live pe aplicatia Telegram. "Nimeni nu va ramane anonim nici chiar sub cagula".Guvernul a spus ca ii va gasi si pedepsi pe cei responsabili cu divulgarea datelor, care au fost distribuite masiv sambata seara pe Telegram. "Fortele, mijloacele si tehnologiile care sunt la dispozitia organismelor interne fac posibila identificarea si condamnarea marii majoritati a celor vinovati de divulgarea datelor personale pe internet", a spus Olga Chemodanova, purtatoare de cuvant al Ministerului de Interne.Loialitatea fortelor de securitate este cruciala pentru ca Lukasenko sa se agate de putere, dupa alegerile de la inceputul lunii trecute, in urma carora el si-a adjudecat victoria pentru al saselea mandat , dar oponentii au spus ca rezultatul votului a fost masluit.Fortele de securitate au retinut mii de oameni in incercarea de a opri valul de proteste si greve din tara. Guvernul a spus ca 390 de femei au fost retinute sambata, la o manifestatie impotriva lui Lukasenko. Cele mai multe au fost eliberate intre timp.Masurile de reprimare a protestelor luate de Lukasenko au facut ca Uniunea Europeana sa gandeasca noi sanctiuni fata de guvernul de la Minsk. Guvernul a reactionat furios, sambata, dupa ce au aparut informatii ca Svetlana Tsikhanouskaya, candidatul opozitiei in alegerile din august, s-ar putea intalni curand cu ministri de Externe ai statelor membre UE.Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a criticat, de asemenea, Uniunea Europeana pentru ca a invitat-o pe Tsikhanouskaya la intalnirea ministeriala si pentru ca ia in considerare sanctionarea Belarusului.Duminica sunt programate noi proteste in tara.