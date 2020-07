Hunedoara: Protest spontan la Termocentrala Mintia. Aproape 100 de angajati isi cer drepturile restante de pe ultimele patru luni

Liderul Sindicatului "Solidaritatea", Cristian Istoc, a anuntat miercuri dimineata ca aproximativ 100 de angajati ai Termocentralei Mintia protesteaza in curtea institutiei."Aproape 100 de angajati sunt din nou in curte. Cer drepturile restante pe ultimele 4 luni. Tichete, decont transport , ajutor incalzire. In jur de 3000 lei", a precizat Istoc.De asemenea, sursa citata mai arata ca