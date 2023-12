Inca o zi de proteste: Profesori, sindicalisti din chimie, personal medical (Video)

Profesorii au protestat in fata Ministerului Educatiei si la Liceul Dinu Lipatti, sindicalistii din chimie si petrochimie au pichetat sediul Guvernului, iar personalul medical de la Spitalul TBC din Pitesti a iesit din nou pe holuri, intr-o serie de manifestatii incepute acum cateva zile.

Cel mai important dintre proteste este cel de la Ministerul Educatiei, inceput de saptamana trecuta. Sindicalistii din invatamant sunt nemultumiti de faptul ca Guvernul vrea sa-si asume raspunderea pe Legea educatiei. Ei cer coeficienti mai mari pentru angajatii din invatamant in grila din Legea salarizarii unitare.

Negocierile dintre sindicalistii din Educatie, ministrul de resort Daniel Funeriu si cel al Muncii Nelu Ioan Botis nu au avut niciun rezultat, astfel ca discutiile vor continua si joi.

"Domnul ministru al Invatamantului Daniel Funeriu ne vede, dar nu ne asculta", s-a plans unul dintre protestatari, in direct la Antena 3, in timp ce o educatoare membra a Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant a cerut deblocarea posturilor in invatamantul prescolar.Profesorii au cerut demisia lui Funeriu.

Profesorii protesteaza si joi la Ministerul Educatiei.

Alti profesori care au continuat un protest inceput saptamana trecuta au fost cei de la Liceul Dinu Lipatti din Pitesti. Profesorii au inceput greva vineri, cand au refuzat sa intre la lucru pe motiv ca nu primisera salariile de peste 10 zile.

Cadrele didactice de la Dinu Lipatti si de la alte institutii de invatamant din Pitesti si din judet au cerut demisia inspectorului general scolar Gabriel Bratu si a ministrului Educatiei, Daniel Funeriu.

Profesorii de la Liceul Dinu Lipatti din Pitesti, a cincea zi de greva.

Doua federatii sindicale din chimie si petrochimie protesteaza pentru a treia zi consecutiv in fata Guvernului. Sindicalistii au revendicari salariale, dar mai ales cer Guvernului sa prelungeasca actul normativ prin care industria chimica si petrochimica primesc gaze ieftine, romanesti.

Miercuri, sindicalistii din chimie si petrochimie au protestat in fata sediului Guvernului chiar in timp ce cabinetul Boc purta discutii cu reprezentantii Fondului Monetar International. Ei sustin ca daca Guvernul nu va sprijini industria chimica, 10.000 de locuri de munca vor disparea.

Sindicalistii din chimie si petrochimie picheteaza Guvernul.

Tot intr-a treia zi de proteste a intrat si personalul medical de la Spitalul TBC din Pitesti. Cateva zeci de angajati refuza in continuare sa lucreze si cer demisia conducerii spitalului, mentionand ca directortul ar fi vinovat pentru situatia creata.

Medicii si asistentele spun ca in ultimele luni nu au primit integral drepturile salariale si nu le-au mai fost acordate nici bonuri de masa.

A treia zi de protest la Spitalul TBC din Pitesti.

