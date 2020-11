Jandarmeria Bucuresti: Amenzi de 7.000 de lei aplicate protestatarilor din Piata Victoriei pentru nerespectarea masurilor anti-COVID

Potrivit datelor comunicate de Directia Generala de Jandarmi a municipiului Bucuresti, echipele de dialog ale Jandarmeriei Capitalei au discutat cu organizatorii si cu persoanele prezente pentru a le aduce la cunostinta prevederile legale si masurile care vor fi luate in cazul nerespectarii acestora."In conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe timpul starii de alerta, organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii sau orice alte intruniri sunt permise cu participarea a maximum 100 de persoane. (...) Pana in prezent, au fost aplicate 15 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 7.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 si 29 de persoane au fost avertizate. In continuare, sunt desfasurate activitati specifice de identificare si sanctionare si a altor persoane care au incalcat prevederile legii", precizeaza sursa citata.Totodata, o persoana care a fost surprinsa folosind o drona in Piata Victoriei a fost sanctionata contraventional.Protestul din Piata Victoriei vizeaza noile masuri si restrictii anuntate de Executiv pentru combaterea raspandirii COVID-19. Manifestantii isi exprima dezacordul atat fata de obligativitatea purtarii mastii de protectie, cat si fata de celelalte masuri, precum restrictiile de circulatie si inchiderea pietelor.