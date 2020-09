Jandarmeria, ca pe vremea lui Dragnea. Ce amenzi aberante au primit protestatarii care au cerut dreptate pentru 10 august: "Domnule Vela, intelegeti grozavia?"

Jandarmeria a amendat ca pe vremea regimului Dragnea

Motivul invocat de jandarmi este unul ilar, ca protestatarii au avut pancarte cu fostul ministru de Interne."A participat impreuna cu alte persoane la o manifestare publica de protest in Piata Victoriei, in alveola centrala, folosind o pancarda (sic!) ce avea o fotografie cu fostul ministru de interne din 10.08.2018, incalcand astfel prevederile art...", au scris jandarmii care au amendat-o pe doamna Teodora Vlad, una din prezentele constante la protestele din ultimii ani declansate de atacurile asupra justitiei orchestrate de guvernarea PSD Aceasta a postat pe pagina ei de Facebook , cele doua amenzi de cate 500 de lei, plus un avertisment, primite din partea jandarmilor. Mesajul ei pe Facebook a fost unul cu subinteles pentru cei care au cautat sa justifice actiunea jandarmeriei. "Acum plang. Nu pentru ca am luat amenzi, ci pentru ca ma doare sa ii aud pe cei gazati, batuti si umiliti in 10 AUGUST 2018, reprosandu-mi ca mi-am asumat si ca nu am respectat legea", a scris aceasta.Alte persoane au postat si ei mesaje in care au subliniat faptul ca jandarmeria i-a amendat pentru participarea la acest protest. "Si eu am primit chiar azi al doilea proces -verbal din partea jandarmeriei, 500 lei amenda . Stau foarte serios si ma intreb daca este cazul sa mai ies la proteste . Efectiv, m-am saturat, nu am rezolvat nimic", a scris o alta doamna pe Facebook.De asemenea, protestatarul Marian Ceausescu a primit o amenda dubla fata de restul protestatarilor, intr-un cuantum de 1.000 de lei, Sandu Matei a fost amendat de doua ori de jandarmerie, o data pentru prezenta la protestul in sine si a doua oara pentru ca a impartit bannere si pancarte celorlalti protestatari.Situatia cu protestatarii amendati de jandarmii condusi acum de un ministru liberal a fost comentata si de catre activistul Catalin Tenita."Domnule Ludovic Orban , domnule Marcel Vela , dumneavoastra intelegeti grozavia situatiei?Doamna Teodora Vlad, unul dintre cei mai dedicati oameni civici, cea care a participat la sute de proteste cand Dragnea era sa puna gheara pe Romania, in pofida varstei si problemelor de sanatate ale dansei, a incasat 3 contraventii de la subordonatii dumneavoastra.Pe motiv ca a cerut sa se faca dreptate cu privire la nemerniciile comise de Jandarmeriei pe 10 august 2018. Avand, vai ce lezmajestate, o pancarta cu fotografia lui Carmen Dan Este absolut oribil acest comportament al unor institutii pe care le patronati si in legatura care nu ati facut absolut NIMIC sa le reformati. Pastrati o garda pretoriana fidela celor de la putere, si iresponsabila in raport cu cetatenii", a scris acesta pe pagina lui de Facebook. "Ce mesaj vrea sa transmita Marcel Vela si ai lui jandarmi din Ministerul De Interne, prin amenzile scrise anul acesta, pe 10 august? Sa fie ca acela ca statul raspunde cetatenilor abuzati cu noi abuzuri? Sa fie acela ca "puterea naste monstri, indiferent de culoarea politica"?", a reactionat si asociatia "Evolutie in Institutie", asociatie infiintata de protestatarul Cristian Dide."Consider ca dosarul 10 August este extrem de important pentru noi ca si natiune. Trebuie sa se faca lumina. Aceste lucruri le-am mai spus.Si eu si dumneavoastra si multi de aici ne-am luptat ani de zile ca sa consolidam o Justitie independenta unde politicienii nu se amesteca in dosare si nu se amesteca in proceduri disciplinare si asa mai departe", declara presedintele Klaus Iohannis doua zile mai tarziu, la 12 august, atunci cand DIICOT anunta reluarea cercetarilor in dosarul "10 august".Reamintim ca DIICOT a redeschis dosarele penale pentru sefii Jandarmeriei in Dosarul 10 august. Acesta fusese clasat partial pe 15 iulie, iar fostii sefi ai Jandameriei au fost scosi de sub urmarire penala, decizia ce a atras proteste puternice din partea societatii civile, dar si a lui Klaus Iohannis.