Ce spune Jandarmeria Romana despre protestatarul din Braila filmat "intr-o balta de sange": "Era o esarfa rosie"

"In incercarea de a induce ideea unei interventii abuzive a jandarmilor, unul dintre manifestanti a postat pe retelele de socializare un clip video in care prezinta un tanar cazut pe jos, cu o pata de culoare rosie in jurul capului, sugerand ca este vorba de sange, ca urmare a unei interventii a fortelor de ordine., se demonstreaza acest aspect. Barbatul respectiv tocmai fusese sanctionat de catre jandarmi cu suma de 1.950 lei pentru incalcarea prevederilor legale", se arata in comunicat.Sursa citata a precizat ca la Braila, o parte dintre manifestanti a aruncat cu obiecte contondente asupra jandarmilor, ranind un jandarm si avariind mai multe autospeciale.La protestul de la Braila au participat peste 100 de persoane, depasind limita maxima admisa de lege."Desi au fost somati sa inceteze actiunile agresive, acestia au continuat sa se manifeste in acelasi mod. In jurul orei 23.45, grupul de persoane violente a traversat in fuga intersectia Caii Calarasilor cu Bulevardul Independentei si s-a urcat in doua taxi -uri. Taxiurile au fost blocate de efectivele de Politie si de un echipaj de jandarmi venit in sprijin. Manifestantii violenti au fost somati sa coboare, dar acestia au refuzat, fiind necesara extragerea lor. Dupa extragere, aceste persoane au fost conduse la sediul Politiei pentru aplicarea masurilor legale. Ulterior, 18 persoane au fost sanctionate contraventional", a transmis purtatorul de cuvant al IJJ Braila Jandarmeria Romana a asigurat masurile de ordine si siguranta a participantilor la protestele care au avut loc ieri, in 71 de localitati.Pana la acest moment, au fost aplicate organizatorilor si participantilor 644 de sanctiuni contraventionale , in valoare totala de peste 368.350 de lei, in principal, pentru nedeclararea manifestatiilor, desfasurarea acestora in intervalul de timp in care normele legale prevad restrictionarea circulatiei si permit deplasarea in afara locuintei pentru motive strict reglementate, precum si pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara.In 38 dintre cele 71 de localitati in care au avut loc manifestatii publice, s-a depasit numarul maxim de participanti prevazut de lege, respectiv 100 de persoane.La protestul din Capitala, pe timpul deplasarii coloanei de manifestanti, la intersectia Vasile Parvan cu bulevardul Mihail Kogalniceanu, un barbat a fost surprins de jandarmi in timp ce sustragea bauturi racoritoare din vitrinele unei benzinarii. Acesta a fost condus la Sectia de Politie 5, unde au fost intocmite documentele de sesizare pentru infractiunea de furt , a precizat Jandarmeria Romana in comunicatul de presa.