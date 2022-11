Jandarmii, huliganii si protestatarii, fata-n fata cu manipularea (Opinii)

Protestele pro-Arafat sau (si) anti-Basescu au degenerat, duminica seara, in Bucuresti, cand un grup de tineri a provocat haos in centrul Capitalei, cu complicitatea efectivelor de jandarmi, mai concentrate asupra multimii pasnice decat asupa celor care devastau si incendiau magazinele.

Suprinzator, sau poate nu, insa in mod cert extrem de convenabil pentru partidul aflat la Putere, la doar cateva ore dupa ce premierul Boc condamna "caramida", o gasca numeroasa de tineri a deturnat intregul lant de proteste din tara. Atentia majoritatii a fost luata de pe presedintele Basescu si Guvernul Boc, indreptandu-se catre cei care au provocat cele mai grave incidente din ultimii 20 de ani.

Motiv suficient ca, fara a fi un adept al teoriei conspiratiei, sa iti pui macar cateva intrebari legate de acest grup care parea destul de organizat si care a dat o mana uriasa de ajutor celor care sunt tinta protestelor.

Inca din primele ore ale serii de duminica, baietii, denuntati in prealabil de reprezentantii Jandarmeriei ca fiind membri ai galeriilor echipelor Steaua si Dinamo, de parca acest lucru avea vreo importanta, s-au grupat intr-o zona a Pietii Universitatii, incercand sa provoace scandal si, de ce nu, evacuarea manifestantilor. Daca acest lucru nu le-a reusit a fost pentru ca oamenii s-au delimitat clar de acest grup, continuand mitingul sub supravegherea fortelor de ordine.

La lasarea noptii, scene pe care le-am vazut pana acum doar prin Atena, Londra sau Paris au devenit realitate crunta la Bucuresti. Zeci, poate chiar sute de tineri, in marea lor majoritate cu esarfe pe fata, daca nu chiar cu cagule, au pus stapanire pe o parte importanta a bulevardului Nicolae Balcescu si in Piata Unirii. S-a aruncat cu pietre si bucati din caldaram, s-au scos gardurile ce despart sensurile de mers ale drumului, facandu-se adevarate blocaje, s-au vandalizat si chiar jefuit magazine, au fost incendiate tonetele de ziare.

Masinile de pompieri venite sa stinga incendiile pornite de huligani au fost atacate cu pietre, dubele de jandarmi care se de plasau in zona la fel, singurele scapate "nevatamate" fiind ambulantele SMURD.

In tot acest timp, jandarmii s-au multumit cu un cordon de scutieri masat pe bulevard, pentru a-i impiedica pe turbulenti sa ajunga in zona celorlalti protestatari. Atat. Zeci de minute, daca nu chiar ore, fortele noastre de ordine i-au privit pe huligani cum devastau centrul Bucurestiului, fara a da macar vreun semn ca vor sa intervina. Concomitent, in zona Regie, cateva sute de studenti care doreau sa se alature protestului pasnic de la Universitate au fost blocate in fata facultatii de chimie de aceiasi jandarmi, prea ocupati, se pare, sa opreasca jaful.

Interventia a venit tarziu si intr-un mod cat se poate de comic. Masina dotata cu tun de apa a Jandarmeriei Bucuresti a fost trimisa sa stropeasca strada iar huliganii, in loc sa fie impresurati si arestati in zona Piata Unirii, au fost imprastiati pe alte bulevarde largi, existand astfel loc suficient pentru ca acestia sa se poata ascunda.

In schimb, oameni care locuiau in zona si care se indreptau spre case au fost loviti si chiar retinuti in vederea identificarii.

Dupa incidentele de duminica seara, un singur lucru este clar - huliganii din Bucuresti nu aveau cum sa provoace incidente de o asemenea anvergura fara complicitatea efectivelor de jandarmi, care chiar daca au fost extrem de numeroase si bine dotate, au intervenit tardiv.