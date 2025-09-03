Legea gratierii scoate, din nou, romanii in strada. Se anunta protest la Parlament

Un nou protest se anunta pentru vineri seara la Parlament, dupa ce alesii au inceput sa discute legea gratierii.

"Facem acest eveniment preventiv. S-a confirmat ca OUG 13 se intoarce, prin Parlament. Pe 3 mai se discuta iarasi Legea Gratierii (OUG 13).

Ramanem pe pozitii si ne pregatim sa iesim in strada daca vedem ca acesta lege cu dedicatie trece. Ne intalnim in P-ta. Constitutiei!", se arata pe pagina evenimentului Fara Gratiere.

Si marti seara au avut loc proteste in Piata Victoriei din Bucuresti, oamenii iesind in strada pentru a 85-a seara consecutiv.

"Oameni buni care stati acasa, haideti in strada. Este acelasi lucru ca pe 31 ianuarie, mai grav. Mai grav, pentru ca au avut timp sa isi bage amendamentele", a transmis o femeie venita in Piata Victoriei.

Pe langa oamenii care scandau "Demisia, demisia" sau "Romania cere: fara gratiere", in Piata Victoriei a fost si un barbat pe picioroange care avea in mana steagul Romaniei.

A.G.

