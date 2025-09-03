Legea gratierii scoate, din nou, romanii in strada. Se anunta protest la Parlament

Miercuri, 26 Aprilie 2017, ora 16:09
32293 citiri
Legea gratierii scoate, din nou, romanii in strada. Se anunta protest la Parlament
Foto: Arhiva Ziare.com

Un nou protest se anunta pentru vineri seara la Parlament, dupa ce alesii au inceput sa discute legea gratierii.

"Facem acest eveniment preventiv. S-a confirmat ca OUG 13 se intoarce, prin Parlament. Pe 3 mai se discuta iarasi Legea Gratierii (OUG 13).

Ramanem pe pozitii si ne pregatim sa iesim in strada daca vedem ca acesta lege cu dedicatie trece. Ne intalnim in P-ta. Constitutiei!", se arata pe pagina evenimentului Fara Gratiere.

Si marti seara au avut loc proteste in Piata Victoriei din Bucuresti, oamenii iesind in strada pentru a 85-a seara consecutiv.

"Oameni buni care stati acasa, haideti in strada. Este acelasi lucru ca pe 31 ianuarie, mai grav. Mai grav, pentru ca au avut timp sa isi bage amendamentele", a transmis o femeie venita in Piata Victoriei.

Pe langa oamenii care scandau "Demisia, demisia" sau "Romania cere: fara gratiere", in Piata Victoriei a fost si un barbat pe picioroange care avea in mana steagul Romaniei.

A.G.

