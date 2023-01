Peste 5.000 de oameni s-au adunat duminica seara in Piata Victoriei, pentru a 27-a zi consecutiv, ca sa protesteze fata de Guvernul Grindeanu si politicienii corupti.

Se implineste aproape o luna de cand romanii ies zilnic in strada pentru a-si face auzita vocea, iar in aceasta seara manifestantii au scris din nou istorie, formand un drapel uman al Uniunii Europene.

Dupa ce, pe 12 februarie, protestatarii din fata Guvernului au format un tricolor urias - moment care a impresionat o lume intreaga - acum manifestantii au creat, tot din hartii luminate, drapelul UE.

Prin acest gest romanii au vrut sa arate ca, in ciuda mesajelor anti-UE ale unor politicieni de la noi, ei vor sa traiasca intr-o tara cu valori si principii europene.

Proteste anti-Guvern au avut loc si in alte orase ala tarii, unde manifestantii au format la randul lor steaguri ale UE, iar cativa romani au manifestat si in strainatate.

Manifestantii spun ca nu mai au incredere in actualul Executiv dupa episodul OUG 13, chiar daca ordonanta a fost abrogata, si sustin ca vor iesi in strada pana cand Guvernul Grindeanu isi va da demisia.

Ziare.com v-a transmis, in format LIVE TEXT , cum s-au desfasurat protestele din tara si din strainatate:

22:30 - In timp ce toate manifestatiile din tara s-au incheiat pana la aceasta ora, in Piata Victoriei au mai ramas cateva zeci de persoane. Ramaneti pe Ziare.com si maine pentru a afla ce ecou ar putea avea gestul impresionat al romanilor.

22:18 - Fostul ministru al Muncii Dragos Pislaru scrie pe Facebook ca "drumul tarii noastre nu poate fi decat un drum european" si ca "orice mesaje gen cele emise de Tariceanu ce sugereaza Roexit sunt extrem de nocive".

22:15 - Si la Cluj, peste 3.000 de oameni au format in Piata Unirii steagul Uniunii Europene.

22:00 - Oamenii ramasi in Piata Victoriei continua sa scandeze mesaje precum "Demisia" sau "DNA sa vina sa va ia". Un grup de manifestanti a cantat "Liviu Dragnea iti dorim, iti dorim tot neamul / Sa te duci la puscarie si cu Tariceanu", precum si "Ceausescu n-a murit, si-a lasat mustata / Si-a venit la guvernare sa dea ordonanta". Protestatarii au cantat si "Imnul golanilor", relateaza News.ro.

De asemenea, un tanar a strigat la portavoce numele mai multor orase in care au avut loc proteste, iar multimea a scandat, dupa fiecare nume, "Rezista".

21:54 - Protestul din fata Guvernului este pe final. In Piata au mai ramas cateva sute de persoane.

21:36 - Oamenii au inceput, rand pe rand, sa plece din Piata Victoriei.

21:31 - Cativa romani s-au adunat si la Londra pentru a protesta fata de Guvernul de la Bucuresti.

21:29 - Cateva zeci de persoane au protestat in aceasta seara si la Galati.

21:24 - Brasovenii au fluturat in Piata Sfatului doua drapele uriase, unul al Romaniei, celalalt al Uniunii Europene, pe care era scris "Here, Now" - "Aici, Acum". Steagurile aveau o dimensiune de 12 metri lungime si 8 metri latime.

21:20 - Si la Timisoara a fost format un steag al Uniunii Europene cu ajutorul unor hartii luminate cu telefoanele mobile. De asemenea, cativa manifestanti au adus in piata prajituri cu mesajul #rezist.

21:10 - Protestatarii din fata Guvernului au intonat imnul national si au strigat cu putere "Demisia".

21:00 - Oamenii din Piata Victoriei, in numar de 5.000, scriu din nou istorie. Au format un drapel uman al Uniunii Europene, din materiale de culoare albastra si galbena, pe care le-au luminat cu lanternele.

Foto: Captura Pro TV

Foto: Ziare.com

Foto: Ziare.com

20:51 - Protestatarii se pregatesc sa formeze steagul UE. Cei care au organizat protestul pe Facebook au adus niste materiale galbene in forma de stea, pe care le tin cativa oameni aflati in puncte fixe. Restul celor aflati in Piata vor lumina materiale de culoare albastra.

Foto: Ziare.com

20:39 - Oamenii au venit in Piata Victoriei pregatiti fiecare cu ce avea albastru pe acasa: pungi de Ikea, saci de gunoi, unul are chiar un lighean de aceasta culoare, transmite corespondentul Ziare.com. Ei vor folosi aceste materiale, pe care le vor lumina cu lanternele, pentru fundalul albastru al steagului UE.

20:35 - In Piata Victoriei s-au strans peste 1.500 de protestatari, asa ca Politia Rutiera a oprit circulatia masinilor in zona.

Foto: Ziare.com

20:28 - Cativa tineri le dau protestatarilor "Proclamatia Romania 2017+" si aduna semnaturi de la sustinatorii acesteia.

20:20 - Oamenii continua sa vina in numar tot mai mare in Piata Victoriei, unde acum se afla in jur de 1.000 de protestatari, iar unii flutura steaguri ale Romaniei, ale Uniunii Europene, dar si ale Statelor Unite.

20:17 - In jur de 200 de oameni s-au adunat in Piata Victoriei din Timisoara, iar cateva zeci de persoane protesteaza la Brasov.

20:11 - In fata Guvernului protesteaza la aceasta ora aproximativ 800 de persoane.

Foto: Ziare.com

20:09 - La iesire din statia de metrou Piata Victoriei se impart insigne si stickere cu mesajul #rezist.

Foto: Ziare.com

20:06 - La Sibiu protesteaza acum in jur de 500 de oameni, atat fata de Executivul de la Bucuresti, cat si fata de taierea padurilor. "Dupa Brexit, Padurexit! Comunitatea Padurii cere oprirea defrisarilor pentru urmatorii 100 de ani", este mesajul afisat pe un banner urias.

20:00 - In Piata Victoriei s-au adunat deja peste 500 de oameni, care scandeaza "Uniti salvam toata Romania", "Zi de zi aici vom fi", "Demisia" si "Jos Tariceanu, Dragnea si Grindeanu".

Foto: Ziare.com

19:58 - In jur de 20 de oameni au protestat in aceasta seara in fata Prefecturii Alba, potrivit News.ro. Manifestantii au cerut demisia Guvernului Grindeanu, dar au spus ca se si bucura ca ordonanta 13 a fost abrogata. Ca sa sarbatoreasca, oamenii au deschis o sampanie pe a carei eticheta scria "lacrimi de PSDist".

19:52 - Si clujenii se pregatesc sa formeze un steag uman al Uniunii Europene.

19:48 - Un protest antiguvernamental are loc si la Iasi, in Piata Unirii, dar la acesta participa si persoane care vor sa traga un semnal de alarma privind defrisarile ilegale.

19:44 - La Sibiu, printre protestatari si-a facut aparitia si un comerciant care vinde martisoare cu mesajul #Rezist scris peste tricolor.

19:35 - Televiziunile de stiri transmit ca in Piata Victoriei se afla acum 300-400 de protestatari.

19:30 - Nici sibienii nu stau in case in aceasta seara. Peste 200 de persoane s-au adunat in Piata Mare, de unde vor pleca intr-un mars prin oras, potrivit Ora de Sibiu. In piata a venit si un grup de persoane care protesteaza fata de defrisarile ilegale.

19:27 - Au reaparut si proiectiile laser pe cladirile din Piata Victorei.

Foto: Ziare.com

Foto: Ziare.com

19:23 - Tot mai multi oameni continua sa vina in Piata Victoriei, unde pana in acest moment s-au strans in jur de 150 de manifestanti.

19:15 - Cativa romani s-au adunat si la Munchen, in Max Joseph Platz, pentru a protesta fata de actiunile Guvernului de la Bucuresti.

19:12 - Pe asfalt sunt marcate locurile unde urmeaza sa se aseze oamenii care vor forma stelele galbene de pe steagul Uniunii Europene.

19:05 - Manifestantii sufla in vuvuzele si scandeaza mesaje precum "Demisia", "PSD, ciuma rosie", "Romania" si "DNA sa vina sa va ia".

18:55 - Primii protestatari au ajuns in Piata Victoriei, unde la aceasta ora se afla cateva zeci de persoane. Manifestantii au la ei pancarte cu mesaje anti-Guvern si flutura steaguri tricolore.

