Lukasenko acuza Occidentul ca "finanteaza fatis protestele" din Belarus. Minsk-ul a interzis in ultimele 24 de ore intrarea a 17 jurnalisti straini

"State occidentale declar direct si fatis, fara sa se ascunda, ca strang resurse si le trimit in Belarus", a declarat presedintele Lukasenko, citat de agentia oficiala BELTA, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Belarus, la care au participat prin videoconferinta lideri regionali, transmite EFE.Lukasenko a transmis ca autoritatile belaruse nu pot urmari toate resursele care ajung in tara, deoarece este vorba despre "multe resurse in metal"."Stim acest lucru si ne ocupam", a avertizat seful statului belarus, care i-a sfatuit pe liderii Uniunii Europene, care discuta miercuri situatia din Belarus, sa se ocupe de problemele lor."Inainte sa arate cu degetul inspre noi, ar trebui sa puna pe agenda reuniunilor lor 'vestele galbene' din Franta si revoltele ingrozitoare din SUA. As vrea ca ei, mai intai de toate, sa ia in discutie protestele impotriva masurilor de izolare anti- coronavirus din Germania si din alte tari din Europa. Au o sumedenie de probleme. Nu ar trebui sa arate spre Belarus pentru a distrage atentia de la problemele care exista in Franta, in SUA, in Germania si asa mai departe", a declarat Lukasenko, potrivit dpa."Nu suntem singuri", a insistat Lukasenko, care a dat asigurari ca peste 100.000 de oameni si-au exprimat sprijinul fata de guvern la ultimele mitinguri si manifestatii care au avut loc in mai multe regiuni din tara.Lukasenko a subliniat ca "se inseala cei care cred ca puterea a cedat sau se clatina", pentru ca "are pe cine sa se sprijine"."Si cei care, mai ales din strainatate - iar asta se vede - isi ascut deja pumnalele, vor primi un raspuns contondent. In (orasul) Grodno flutura deja drapele poloneze. Este inadmisibil. Acestui tip de manifestari i se va pune capat intr-un mod drastic", a avertizat el.Lukasenko a mai spus ca, "daca cineva vrea schimbari, acestea trebuie sa fie facute in limitele legii", deoarece in caz contrar tara va suferi consecinte grave.In opinia lui Lukasenko, sutele de mii de persoane care au manifestat in mai multe orase din tara impotriva rezultatului alegerilor prezidentiale din 9 august - castigate de actualul presedinte, aflat la putere de 26 de ani, cu peste 80% din voturi, potrivit datelor oficiale - sunt "delincventi si someri".Pe de alta parte, Comitetul de Stat pentru Frontiere a anuntat miercuri ca Belarus a interzis in ultimele 24 de ore intrarea in tara a 17 jurnalisti straini care nu aveau acreditari pentru a-si exercita activitatea pe teritoriul acestei foste republici sovietice."La 18 august, pe Aeroportul National din Minsk a fost interzisa intrarea in tara a 17 reprezentanti ai mijloacelor de comunicare in masa straine, deoarece le lipseau acreditarile pentru a-si desfasura activitatea jurnalistica" pe teritoriul belarus, se mentioneaza in comunicatul oficial al institutiei mentionate.Potrivit Comitetului, jurnalistii intentionau sa intre in Belarus in calitate de turisti , insa vamesii au descoperit "adevaratele lor intentii"."Toti au declarat ca au venit exclusiv pentru a vedea atractii turistice, insa aveau cu ei legitimatii de presa de la diferite companii de radio si televiziune, precum si echipament profesional si mari sume de bani in numerar", se mai mentioneaza in comunicat.AGERPRES