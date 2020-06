Mai multe ONG-uri cer guvernului sa permita organizarea protestelor, cu pastrarea masurilor de preventie impuse de epidemia de COVID-19

Ziare.

com

"Daca maxim 500 de persoane pot participa la un concert, in conditii de distantare sociala, nu vedem de ce un numar similar de persoane nu ar putea participa la un protest, care ar putea avea loc in aceleasi conditii.", se arata in scrisoarea deschisa adresata primului-ministru, ministrului sanatatii si Avocatului Poporului.Scrioarea deschisa este semnata de CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publica, ActiveWatch, Asociatia Militia Spirituala, Greenpeace Romania, Asociatia Parcul Natural Vacaresti. Asociatia MozaiQ, Andrei Tiut, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC), Centrul pentru Inovare Publica, Centrul Filia si Asociatia Civica."Intelegand ca pericolul raspandirii infectiei cu SARS - COV2 nu a trecut, solicitam ca, alaturi de membrii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, sa aveti in vedere masuri care sa permita exercitarea dreptului la adunare publica, chiar si in conditii de pastrare a precautiilor cu privire la sanatatea publica. Asa cum au fost emise recomandari si ghiduri pentru derularea unor alte activitati, consideram ca este posibila si oportuna luarea de masuri care sa permita desfasurarea adunarilor publice in siguranta.", afirma ONG-urile.Ghidul privind Libertatea Adunarilor Pasnicice, elaborat de OSCE si Comisia de la Venentia in 2010 prevede ca restrictionarea dreptului de a participa la adunari publice este justificata daca sunt aplicate si alte restrictii similare privind participarea la scoala, concerte, evenimente sportive."Acum, odata cu al doilea set de masuri, observam ca adunarile publice raman in continuarecomplet interzise, in pofida faptului ca se deschid mall-urile, salile de sport sau strandurile", se mai mentioneaza in scrisoarea deschisa.