Metroul si autobuzele circula, miercuri, pana la ora 00.00

Metrorex si RATB-ul vor prelungi programul pentru circulatia autobuzelor si garniturilor de tren pana la ora 0.00.

In plus, Metrox a suplimentat cu patru garnituri de tren liniile care leaga cartierele Berceni de Pipera si cu alte patru garnituri liniile care leaga cartierele Titan de Militari si Gara de Nord.

Trasee RATB modificate din cauza mitingului

"Trenurile au fost introduse pentru ca a fost cerere mare de calatori pe liniile principale", a declarat Gheorghe Udriste, directorul Metrorex, citat de Adevarul.

RATB a introdus in circulatie alte 100 de autobuze, pe traseele care au fost deviate din cauza marsului de protest.

Zeci de mii de oameni se afla deja in Piata Victoriei din Bucuresti, in ziua in care se voteaza motiunea de cenzura "Motiunea Romaniei majoritare, motiune populara".

Ziua motiunii: Vezi protestele din Capitala minut cu minut

In ciuda frigului si a ploii, in Piata Victoriei s-au adunat in jur de 40.000 de oameni, dupa estimarile autoritatilor.

