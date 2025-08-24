Mii de biciclisti au protestat in Bucuresti: Firea, fa ceva! (FOTO)

Sambata, 22 Septembrie 2018, ora 21:58
3888 citiri
Mii de biciclisti au protestat in Bucuresti: Firea, fa ceva! (FOTO)
Foto: Arhiva Ziare.com

Mii de biciclisti au pornit in mars, sambata dupa-amiaza, pe strazile din Bucuresti, in semn de protest fata de conditiile proaste pentru cei care se deplaseaza prin Capitala pe doua roti.

Manifestatia a avut loc sub sloganul "Firea, fa ceva!".

Organizatorii sustin ca promisiunile cu care a castigat Gabriela Firea alegerile, in 2016, au ramas neonorate, iar Primaria Generala a ignorat parereile expertilor. Efectul, mai spun protestatarii, este ca c-au construit si inca se construiesc piste de bicicleta nefunctionale, haotice, care pot periclita atat integritatea pietonilor, cat si a celor aflati pe doua roti, transmite Realitatea TV.

"Speram ca am fost convingatori azi si ca de luni doamna Gabriela Firea pune osul la treaba. Multumim celor care azi ati dat dovada ca sunteti cetateni implicati si interesati de soarta orasului vostru. Poate la anul vom scanda mesaje pozitive.. dar "trebuie sa vedem ce parere are si primarul" cu privire la mesajul de azi: #FireaFaCeva!", au scris cei de la Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania (OPTAR), unul dintre organizatori, pe Facebook.

#protest biciclisti Bucuresti, #protest biciclisti Capitala , #proteste
