Mii de protestatari s-au adunat in fata resedintei prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu din Ierusalim

Sambata seara, in Ierusalim, pe strada puteau fi intalniti doua tipuri de israelieni: cei care faceau jogging si cei care manifestau in fata resedintei oficiale a premierului. Si poate o a treia categorie, noteaza ironic France Presse: cei care alergau sa ajunga la demonstratie.Dotati cu tobe si trompete din plastic, cateva mii de israelieni s-au adunat pentru a critica modul in care a fost gestionata pandemia din punct de vedere economic si sanitar, dar si pentru a denunta coruptia, a cere o schimbare de guvern sau a denunta violenta impotriva palestinienilor.In ultimele doua saptamani, in Israel s-a inregistrat cea mai mare rata de contaminare cu COVID-19, conform datelor AFP.Confruntat cu acest al doilea val, guvernul a reimpus saptamana trecuta masuri de carantina pentru o perioada "de cel putin trei saptamani", consolidate vineri prin inchiderea sinagogilor, cu exceptia adunarilor de duminica seara si luni cu ocazia sarbatorii de Yom Kippur.Premierul a dorit de asemenea sa limiteze si demonstratiile anti-guvernamentale (care au avut loc in principal la fiecare sfarsit de saptamana incepand din iulie in fata resedintei sale) la grupuri de doar 20 de persoane care nu se pot aduna la mai mult de un kilometru de casele lor. Dar aceasta masura nu a fost adoptata de parlament, unii deputati considerand ca lupta impotriva pandemiei nu se poate duce cu pretul limitarii drepturilor democratice.Politia a autorizat mitingul de sambata, cerand totusi manifestantilor sa pastreze o distanta de doi metri intre ei si sa poarte masca, masuri respectate in mare masura de demonstranti.Premierul Netanyahu i-a criticat sambata seara pe parlamentari pentru ca au respins masurile de restrictionare a protestelor."Decizia populista a parlamentului de a anula limitarile impuse de guvern dupa cresterea infectarilor este total gresita", a acuzat Netanyahu intr-o inregistrare video publicata online.Mii de protestatari s-au adunat, de asemenea, sambata seara pe platforme online pentru a-si exprima nemultumirile fata de prim-ministru fara a-si parasi locuintele.