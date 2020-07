Mii de sarbi au iesit in strada pentru a protesta fata de intentia autoritatilor de a impune noi restrictii impuse din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19

Initial erau o mie de protestatari care au blocat strazile din centrul capitalei sarbe. La un moment dat, mai multi dintre ei au reusit sa intre in cladirea Parlamentului, fiind insa evacuati in scurt timp.Coform Balkan Insight, mai multe mii de persoane protesteaza la aceasta ora la Belgrad si au fost folosite gaze lacrimogene pentru a dispersa multimea.Presedintele Vucic a declarat marti ca adunarile vor fi limitate la cinci persoane incepand chiar de miercuri si ca pentru weekend este in plan instituirea restrictiilor de circulatie."Pregatiti-va pentru restrictii de circulatie incepand din 10 iulie, probabil ora 6 p.m. pana in 13 iulie, ora 5 a.m.", a declarat Vucic intr-o conferinta de presa spunand ca si-ar dori ca restrictiile sa vizeze intreaga Serbie, dar ca depinde si de prim-ministrul Ana Brnabic.El a precizat ca va fi creata posibilitatea ca proprietarii de animale sa poata iesi din casa la anumite ore, la fel si "mamele cu copii", totodata fiind insituite ore speciale pentru ca varstnicii sa poata iesi din casa.Vucic a mai afirmat ca toate masurile vor fi anuntate dupa o reuniune a Comitetului de urgenta, in 8 iulie.Serbia a inregistrat 16.719 cazuri de COVID - 19 si 330 dedecese provocate de coronavirus