Ministru german: Aderarea Romaniei la UE nu a fost o greseala. Protestatarii curajosi apara acum valorile europene

Michael Roth, ministrul de stat pentru Afaceri Europene in Ministerul german de Externe, a sustinut ca aderarea Romaniei la UE nu a fost o greseala si i-a laudat pe "protestatarii curajosi" din tara noastra, care lupta pentru valorile europene.

Intr-un interviu acordat publicatiei germane Welt, Michael Roth a vorbit despre situatia din tara noastra in contextul european.

Intrebat ce poate face UE in privinta unor tari precum Romania, Polonia si Ungaria, unde guvernele devin din ce in ce mai puternice, Roth a spus ca "in UE cooperam pe baza de incredere".

"Sa nu uitam ca Polonia, Ungaria si Romania inseamna mai mult decat guvernele lor, sunt natiuni vii care ies in strada pentru convingerile lor. Cetatenii implicati din aceste tari ma impresioneaza enorm, traiesc dupa valorile europene si au nevoie de solidaritate", a precizat ministrul german.

Jurnalistul de la Welt a adus in discutie faptul ca, in cei zece ani de la aderare, Romania a facut progrese in lupta impotriva coruptiei, insa tot nu indeplineste toate exigentele.

"Acum, guvernul chiar a incercat sa reduca pedeapsa pentru coruptie printr-o ordonanta. A fost aderarea tarii la UE prematura in 2007?", a intrebat jurnalistul german.

"Aderarea Romaniei nu a fost o greseala. Este imbucurator ca mult romani cer acum guvernului sa lupte cu hotarare impotriva coruptiei. Acesti protestatari curajosi apara valorile europene: democratia, statul de drept, independenta justitiei", a explicat Michael Roth.

