Zeci de mii de polonezi au protestat, din nou, fata de interzicerea avortului: "Nu voi fi martira voastra"

Purtand pancarte inscriptionate cu "Destul", "Nu voi fi martira voastra" si "doresc posibilitatea de a alege, nu teroare", protestatarii s-au adunat in numeroase orase, in pofida restrictiilor impuse de autoritati din cauza noului coronavirus "Voi fi aici pana la sfarsit. Nu imi pasa daca va fi o saptamana, o luna, trei luni sau trei ani. Voi protesta aici zi de zi", a spus Piotr Wybanski, in varsta de 31 de ani, la Varsovia.Hotararea de joia trecuta a Curtii Constitutionale a alimentat o reactie fara precedent impotriva Bisericii Romano-Catolice din Polonia, care este vazuta ca avand legaturi stranse cu guvernul nationalist conservator al Partidului Dreptate si justitie (PiS).De asemenea, decizia a intensificat criticile fata de PiS, care a venit la putere in urma cu cinci ani cu promisiunea de a insufla valori mai traditionale.Dupa intrarea in vigoare a hotararii, avortul va fi interzis in cazul malformatiilor fatului si va fi legal numai in caz de viol, incest sau o amenintare la adresa sanatatii femeii.Criticii spun ca instanta a actionat in favoarea partidului de guvernamant, care in trecut facuse un pas inapoi in privinta inaspririi normelor privind avortul. Partidul a negat acest lucru.